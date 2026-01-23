Lednings- och larmoperatör till säkerhetsavdelningen
2026-01-23
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter.
Vill du vara en del av ett team som arbetar aktivt för att skydda Sveriges säkerhet och för att säkerställa trygghet och tillgänglighet i en av Sveriges viktigaste institutioner för en fungerande demokrati?
Nu söker vi ytterligare en lednings- och larmoperatör till Riksdagsförvaltningens säkerhetsavdelning som är van vid att arbeta i en händelsestyrd verksamhet och som trivs med att ha en central roll i myndighetens operativa verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Du kommer att upptäcka säkerhetsincidenter i ett tidigt läge och begränsa konsekvenserna genom att samordna egna och samverkanspartners resurser, som i sin tur kommer att respondera på säkerhetsincidenter. Att upprätta och uppdatera en operativ lägesbild är en naturlig del av ditt arbete. Du förväntas kunna agera både självständigt och i samarbete med dina kollegor vid alla typer av säkerhetsincidenter. Du är den ödmjuka kollegan som har viljan att ingå i en driven och utvecklande grupp, där gruppens framgångar värderas högre än individuella prestationer. Vid behov förväntas du även kunna ta ledarrollen och agera som arbetsledare. Dessutom kommer du att delta i olika projekt och bidra till kontinuerligt utvecklingsarbete inom vår organisation.Kvalifikationer
Den vi söker ska ha gymnasial utbildning alternativt utbildning eller erfarenhet som bedöms som likvärdig. Vidare krävs erfarenhet av säkerhetsarbete, exempelvis från säkerhetsbranschen, Försvarsmakten, Kriminalvården, tullen eller polisen, eller annat arbete med ledning, larmhantering och övervakning.
Det är meriterande med skyddsvaktsutbildning och HAS-utbildning. Meriterande är också instruktörskompetens eller vana av att hålla i utbildningar inom ämnen som samband, larmhantering, kameraövervakning och upprättande av operativ ledningsbild.
Denna tjänst ställer höga krav på ditt säkerhets- och sekretessmedvetande. Vi söker dig som är uthållig, vaksam och noggrann i dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har förmåga att mycket snabbt ställa om till nya uppgifter och förutsättningar när situationen så kräver. Du förväntas vara strukturerad och har en väl utvecklad helhetssyn samt ett genuint intresse för samhällsfrågor generellt och för riksdagens arbete specifikt.
I den här rollen behöver du vara bra på att kommunicera och samarbeta effektivt med andra. Du bör vara intresserad av att möta människor och ha en personlig mognad och integritet, samtidigt som du är prestigelös och lösningsfokuserad. Dessutom bör du kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på både svenska och engelska samt ha lätt för att ta till dig såväl muntlig som skriftlig information.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket i detta fall ställer krav på svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning. Urvalstester kommer att genomföras på Plikt- och prövningsverket före anställning. Anställningen omfattas av krigsplacering.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag.Så ansöker du
Ansök via riksdagen.se senast den 15 februari 2026.
Referensnummer: 997-2025/26Övrig information
Riksdagsförvaltningen har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber sig alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Kontakta oss
Jonas Lundell, gruppchef, 08-786 40 00
Christine Hillergren, HR-specialist, 08-786 61 33
Fackliga representanter
Peter Stoltz, Saco-S,
Anneli Löfling, ST,
Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
