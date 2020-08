Ledigt jobb som norsktalande kundtjänstmedarbetare i Karlstad - Manpower AB - Butikssäljarjobb i Karlstad

Manpower AB / Butikssäljarjobb / Karlstad2020-08-26Vill du vara en viktig del av NaturaMed Pharmas arbete med att ha branschens nöjdaste kunder? I så fall är du med största säkerhet en serviceinriktad och ansvarsfull person drivs av möjligheten att få komma in i ett härligt team och att få arbeta med kundservice. Du trivs i en roll med mycket kundkontakter och där kundnöjdhet är i fokus. Sök jobbet som kundservicemedarbetare redan i dag, då jobbet ska starta måndagen den 17 augusti 2020.Ledigt jobb som norsktalande kundtjänstmedarbetare i KarlstadDet här är ett konsultuppdrag som inledningsvis varar i 6-8 månader med goda möjligheter till förlängning för rätt person Du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos NaturaMed Pharma AB.Vad går jobbet som kundservicemedarbetare ut på?I den här rollen kommer du i första hand att svara på inkommande frågor från kunder. Du tar plats i ett team bestående av ett 10-tal medarbetare. Uppdraget inleds med kortare utbildning och introduktion. Du rapporterar till teamleadern, som även ger dig fortlöpande coachning för att du ska få möjlighet att utvecklas i din roll som kundservicemedarbetare.2020-08-26* Ta emot inkommande samtal* Hantera fakturafrågor* Svara på produktfrågor* Serva kunderna med leveransinformation* Kampanjhantering* Genomföra merförsäljningVem är du?Som kundservicemedarbetare är det viktigt att man är en social och utåtriktad person med känsla för relationer. Tidigare erfarenhet av kundservice är meriterande och du känner dig bekväm med att tala med kunder i telefon samt av att jobba aktivt med merförsäljning och winback. Du har en positiv attityd och har lätt för att samarbeta med andra. I mötet med såväl kunder som kollegor har du en respektfull och ödmjuk inställning. Nöjda kunder är NaturaMeds främsta mål och där har Du en viktig roll.Vi söker dig som:* pratar flytande svenska och norska och kan uttrycka dig i såväl tal som skrift.* har god datorvana* är duktig på att skapa och vårda relationer* är van vid att jobba med telefon och mejl som kommunikationsverktygErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Sök tjänsten i dag!För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Agneta Lännbjer.Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2020-09-02Manpower AB5334640