Ledigt jobb som Configuration Manager i Karlskoga - Experis AB - Övriga jobb i Karlskoga

Experis AB / Övriga jobb / Karlskoga2021-04-08Det här är ett konsultuppdrag som varar ca 8 månader, med möjlighet till förlängning. Du kommer att vara anställd av Jefferson Wells men arbeta hos vår uppdragsgivare i Karlskoga.Uppdraget ska starta omgående, så vänta inte med din ansökan!Just nu söker vi på Jefferson Wells en kvalitetsmedveten och analytisk person till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Jobbet innebär främst arbete med konfigurering, tekniska frågor och projektledning tillsammans med övriga kollegor.2021-04-08Som Configuration Manager kommer du att arbeta på ett framgångsrikt, världsledande och expansivt företag i Karlskoga som är verksamt inom försvarsindustrin.I rollen kommer du framför allt att ha ansvaret för att upprätthålla CM-planer under offertarbete och även under själva projektgenomförande. Du kommer också delta i olika forum för test- och ändringshantering och delta i olika tekniska genomgångar.Du kommer även få vara med och vidareutveckla och förbättra processer, informera och utbilda och stödja chefer och medarbetare i systemens alla funktioner. Du kommer att rapportera regelbundet om läget avseende konfigurationsledningen till projekt- och programledning.Den vi sökerTill den här rollen söker vi dig som är organiserad, kommunikativ och driven person med erfarenhet av konfigurationsledning. Du ska brinna för komplexa system och brinna för jobbet som Configuration Manager. Du får gärna vara en teamplayer men också gilla att jobba enskilt.Du bör ha en teknisk bakgrund med en examen på högskolenivå. Du ska också ha mycket goda kunskaper i engelska tal och skrift. Har du erfarenhet av IFS PDM samt Jira så är det meriterande.Vad kan Jefferson Wells erbjuda dig?Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister inom ekonomi, HR, executive, inköp, logistik, marknad, försäljning och ingenjörsområdet. Vi är ett av få bolag som samarbetar med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område. Som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Vår verksamhet bygger på att våra anställda trivs och utvecklas. Vi erbjuder en trygg anställning med allt vad det innebär: månadslön, kollektivavtal, försäkringar m.m. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells Sök tjänsten idag!Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Jefferson Wells men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Agneta Lännbjer på telefonnummer: 054-221892 eller via e-post: agneta.lannbjer@manpower.se . Sök tjänsten senast den 2020-04-19.Vi ser fram emot att höra från dig!Om Jefferson WellsJefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag.Varaktighet, arbetstidHeltid TemporaryNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-04-18Experis AB5679699