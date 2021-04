Ledigt jobb omgående som Adminstratör i Mölndal - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Administratörsjobb i Mölndal

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Mölndal2021-04-15Är du en självgående och serviceinriktad person gillar att arbeta med administration? Ser du dessutom positivt på möjligheten att få arbeta vid en ekonomiavdelning och söker jobb idag? Sök då detta jobbet!För vår kunds räkning söker vi nu en noggrann och effektiv administratör som kan starta uppdraget omgående. Vår kund har ett behov av att samla in och stansa in uppgifter enligt en given mall. I rollen kommer du ingå i bolagets ekonomiavdelning. Dina huvudsakliga uppgifter består av:stansa in uppgifter enligt en given mallansvara för avdelningens mailinkorghjälpa till med allmän administrationUppdraget innebär att du är anställd av oss på StudentConsulting men har din arbetsplats ute i kundens fräscha lokaler i Mölndal. Tjänsten är på heltid och startar omgående under vecka 16 och löper till och med Augusti ut. Arbetstiderna är kontorstider.2021-04-15Vi söker dig som har god datavana och tidigare erfarenhet av administrativt arbete. Har du dessutom någon erfarenhet eller studier inom ekonomi är det meriterande men inget krav. Som person är du nyfiken och framåt. Gillar högt tempo men samtidigt är noggrann.Är det Dig vi beskriver här ovan? Ta då chansen och söka tjänsten idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts omgående.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 3-6 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-18Studentconsulting Sweden AB (Publ)5695423