Manpower AB / Fabriksjobb / Norrköping2021-04-09Vill du ha varierande och spännande arbetsdagar? Just nu söker vi en nyfiken och lyhörd person som kan gå in i rollen som processoperatör hos vår kund i industribranschen. Som konsult har du möjlighet att göra tydlig nytta hos vår uppdragsgivare. Sök redan idag!Vad innebär det att jobba som processoperatör?Nu söker vi processoperatörer till ett stort industriföretag i Norrköping. Arbetet innebär i huvudsak att övervaka en eller flera maskiner och du kommer i arbetet att kontrollera tillflödet av material i maskinen. Övriga arbetsuppgifter som ingår är plock och paketering av produkter, avsyning och lagerhantering.Du kommer att arbeta som konsult, vilket innebär att du är anställd av oss på Manpower men arbetar som uthyrd konsult hos vår kund. Uppdragert sträcker sig i första hand fram till slutet av augusti med chans till förlängning.Vem söker vi?Till rollen som processoperatör söker vi framför allt dig som är en nyfiken och lyhörd person som motiveras av att vara en viktig kugge i ett stort maskineri. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt är det ett stort plus om du har erfarenhet av arbete inom produktion och truckkörning, men det här är inget krav. Det dagliga arbetet kräver att du är metodisk och noggrann i din yrkesroll.Mer specifikt söker vi dig som har* truckkort A1-4 B1-4* goda kunskaper i svenska i tal och skrift* möjlighet att jobba 3-skift, dag, kväll och natt* har B-körkort och bil om du inte bor i Norrköping* har god fysik.ErbjudandeVi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.Sök tjänsten i dag!Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Alexander Gustafsson på alexander.gustafsson@manpower.se Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen.Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!Om ManpowerVaraktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-09Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-07Manpower AB5682380