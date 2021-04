Lediga jobb som CNC- operatör i Vara! - Manpower AB - Operatörs- och tillskärarjobb i Vara

Manpower AB / Operatörs- och tillskärarjobb / Vara2021-04-14Har du utbildning eller erfarehet av CNC och är ute efter en ny utmaning? Toppen, för nu letar vi efter en ansvarsfull och kvalitetsmedveten CNC-operatör för ett heltidsuppdrag hos vår kund i Vara. Här har du möjlighet att jobba på ett omtyckt företag där du kommer kunna utvecklas. Så är du positiv och gillar att ta dig an utmaningar? Då kan det vara dig vi söker!Hur ser en vanlig arbetsdag ut som CNC-operatör?I rollen som CNC-operatör ingår bland annat att ansvara för att styra och hantera produktionsutrustningen så att rätt produktivitet uppnås och möter uppsatta kvalitets- och leveranskrav. Du arbetar tillsammans med hjälpsamma och trevliga kollegor som hjälper dig att bli varm i kläderna på nolltid.Du kommer att bli anställd av oss på Manpower och jobbar på uppdrag hos vår kund, på heltid där du arbetar dagtid.Du kommer till exempel att:* Övervaka maskinerna* Svarva, fräsa eller slipa delar till produktionen* Sköta lättare underhållVem är du?Som CNC-operatör har det stor betydelse att du är både ansvarsfull och pålitlig. Vi tror att tidigare erfarenhet av att arbeta med liknande uppgifter är bra att ha med sig till det här jobbet, men allra viktigast är att du är rätt person för jobbet.Vi söker dig som:* Har erfarenhet av att ha jobbat som CNC-operatör eller utbildning inom det.* Har B-körkort och tillgång till bil* Har fullständiga gymnasiebetyg* Har goda kunskaper i svenska tal och skrift* Kan starta omgåendeErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Hur söker jag jobbet?Det är enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen och följ stegen. Vi tar inte emot ansökningar genom andra kanaler utan det är via vår hemsida du ansöker. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.Har du frågor kring tjänsten?1 Få snabbast svar genom att läsa våra Frågor och svar på manpower.se2 Har du problem med din ansökan är du välkommen att kontakta vår kunniga webbsupport på 020-26 51 003 Har du frågor gällande jobbet i sig når du mig på sandra.spasovska@manpower.se Varmt välkommen med din ansökan, vi ser framemot att höra från dig!Vad händer när jag skickat in min ansökan?Vi läser igenom ansökningar löpande. Du kan enkelt se om din ansökan kommit in på Min profil på Manpower.se under Ansökningar.Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-14Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-12Manpower AB5692287