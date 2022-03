Ledare till komplex verksamhetsutveckling

Skatteverket / Hälsoskyddsjobb / Sundbyberg

2022-03-30



Prenumerera på nya jobb hos Skatteverket

Tjänsteutvecklingsenheten på Storföretagsavdelningens uppdrag handlar om att bidra till att öka utvecklingskraften på avdelningen och öka vårt bidrag till beskattningsområdets gemensamma utvecklingsarbete.Vår verksamhet har stora utvecklingsambitioner som drivs av våra kunders förväntningar på oss som myndighet men också av digitalisering och globalisering. Vi söker nu en ledare som kan driva förflyttningar inom myndighetens mest prioriterade områden. Du kommer att vara en nyckelperson i Skatteverkets höga utvecklingsambitioner. Var med och gör samhället möjligt!Om jobbetSkatteverket driver sina större förflyttningar i utvecklingsteman som har ansvar att driva verksamhetsförflyttningar från identifierat behov till effekt inom ett område.Utvecklingstemat ska ta höjd för alla relevanta perspektiv för förflyttningen såsom behoven för kunderna, samhället, omvärlden, SKV:s organisation och medarbetare samt IT. Arbetet kan omfatta allt från rättsliga utredningar, extern kommunikation, intern information i olika former, förändrade arbetssätt, utveckling av IT-stöd, utbildning mm. Det innebär att du t ex arbetar tillsammans med tjänsteutvecklare, arkitekter, rättsliga experter, kommunikatörer, operativ verksamhet och utvecklings­värdeströmmarna (som ansvarar för IT-utvecklingen). Du driver delar av aktiviteterna och koordinerar andra, vilket innebär att du behöver vara såväl självständig som samarbetsorienterad. Du kommer att ha ett nära samarbete med olika ledningsfunktioner. Förändrings­ledning är en naturlig del genom hela utvecklingsinsatsen.Som utvecklingstemaledare ansvarar du för en större förflyttning som innefattar flera utvecklingsinsatser. Du leder arbetet med att identifiera vilka aktiviteter och leveranser som krävs, säkra rätt prioritet samt takta, kommunicera och införa förändringarna så att effekterna uppnås. Du är en ambassadör för ditt förändringsbehov, vilket innebär att du skapar förståelse i organisationen genom att kommunicera en tydlig bild av bakgrunden till och syftet med ditt utvecklingstema på olika nivåer i organisationen.Exempel på några av våra utvecklingsteman är Ny likvidhantering och Effektiv användning av det internationella informations­utbytet.Som Epic Owner har du ett liknande ansvar men för en utvecklingsinsats inom ett utvecklingstema.Du är bekväm med och lockad av att driva verksamhetsutveckling utifrån båda rollerna och har en förmåga att agera i rollerna parallellt. Tjänsten innebär inget formellt personalansvar, men du förväntas leda andra kopplat till uppdraget.Tjänsteutvecklingsenheten har idag tre sektioner och du kommer tillhöra en av sektionerna med placering i Sundbyberg. På våra sektioner är vi 10-15 kollegor. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.Om digFör att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy. I det här jobbet ska du:- kommunicera tydligt på olika nivåer i organisationen samt anpassa kommunikation efter aktuell målgrupp- vara flexibel och pragmatisk- ha en god samarbetsförmåga, ett coachande förhållningssätt och en prestigelös framtoning- ha en helhetssyn och vara bekväm i att utmana gamla sanningar på ett konstruktivt sätt.Du ska även ha:- högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten- minst 10 års erfarenhet av att driva stora och komplexa utvecklingsinsatser med både IT och verksamhetsinnehåll, troligen som program/projektledare- erfarenhet av att driva utveckling där IT-utvecklingskapaciteten är organiserad i fasta värdeströmmar som delas med andra utvecklingsinitiativ- stor vana att driva utveckling med högsta ledningen som beställare- praktisk erfarenhet av förändringsledning och hur sådan bedrivs på ett strukturerat sätt- erfarenhet att skapa högpresterande grupper bestående av individer från olika kompetens­områden.Det är önskvärt att du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete i offentlig sektor eller annan stor organisation och i ett sammanhang där utveckling bedrivs enligt agila principer.Bra att vetaAnställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.På https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.När du ansöker bifogar du ditt cv. I webbformuläret svarar du också på några kompletterande frågor som bland annat ersätter ett personligt brev.Välkommen med din ansökan!Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2022-03-30Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2022-04-18Skatteverket6487717