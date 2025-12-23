Ledande montör
Jobway AB / Driftmaskinistjobb / Göteborg Visa alla driftmaskinistjobb i Göteborg
2025-12-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett familjärt företag med korta beslutsvägar och ett starkt engagemang för både medarbetare och kunder? Är du beredd att axla en viktig och central roll hos ett väletablerat och utvecklande företag? Då kan detta vara jobbet för dig!
Industor AB söker just nu en ledande montör till verksamheten i Göteborg. Ansök här!
Som ledande montör blir du en viktig länk hos en av företagets stora kunder i centrala Göteborg. I rollen kommer du arbeta med mekanisk service och underhåll av kraftvärmeverk. Du kommer att leda och ansvara för ett specialiserat team på plats med varierande arbetsuppgifter inom bland annat ventilservice.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 5 års erfarenhet som mekaniker inom processindustrin
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande: Erfarenhet av ventilservice
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en social och strukturerad lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Industor AB erbjuder dig:
En ledande roll med varierande arbetsdagar
Ett stabilt och välmående företag med löpande utbildningar
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Industor AB med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
/070 290 51 16. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Industor AB:
Vi erbjuder den perfekta kombinationen av långvarig erfarenhet och innovation. Som ett medelstort företag är vi flexibla och besitter samtidigt stabiliteten som en pålitlig samarbetspartner. Vi ser tillväxt som en möjlighet, säkerhet som en del av vårt DNA och nya krav som en naturlig del av vår vardag. Genom att kombinera vår expertis och innovationskraft driver vi den svenska industrin framåt. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663415