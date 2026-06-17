Learning & Development Manager
O'Learys Group AB / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-06-17
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O'Learys Group söker en driven, ambitiös och framåtlutad Learning and Development Manager som vill arbeta i nära samarbete med verksamheten för att erbjuda det bästa utbildningspaketet till vår organisation.
Detta är en central roll inom O'Learys Groups erbjudande gentemot våra franchisetagare där du blir en nyckelspelare i att förvalta, utveckla och implementera utbildningsinsatser och projekt.
Tjänsten är en heltidstjänst med inledande provanställning på 6 månader baserad i centrala Stockholm.
Om O'Learys Group
O'Learys Group driver över 100 enheter på 12 marknader under varumärkena O'Learys, Harrys och Sing Sing Karaoke. Vårt största varumärke, O'Learys, erbjuder en unik mix av amerikanskinspirerad mat, sport och sociala aktiviteter – allt i ett levande vardagsrum där alla känner sig välkomna.
Tillsammans skapar vi upplevelsedrivna destinationer som får gäster att komma tillbaka om och om igen.
Om rollen
Som Learning & Development Manager ansvarar du för att utveckla, implementera och vidareutveckla utbildningsakademier för våra olika varumärken. Rollen har en central betydelse i att säkerställa att våra medarbetare, ledare och franchisetagare har rätt kompetens för att skapa starka gästupplevelser, driva försäljning och nå verksamhetens mål. Du kommer arbeta självständigt med framtagande av material till samtliga av våra utbildningsakademier.
Du arbetar både strategiskt och operativt med lärande och utveckling genom hela medarbetarresan. Genom nära samarbete med franchisetagare, operativa chefer och ledningen identifierar du kompetensbehov och omsätter dem till utbildningsinsatser som stärker prestation, ledarskap och affärsresultat.
I rollen ansvarar du för att säkerställa att O'Learys Group utbildningserbjudande utvecklas i takt med verksamhetens behov och strategiska prioriteringar. Du bidrar aktivt till att stärka företagets kultur, attraktivitet som arbetsgivare och förmåga att utveckla framtidens ledare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla, implementera och förvalta processer och rutiner för onboarding.
Kartlägga, analysera och omsätta affärs- och verksamhetsbehov till relevanta utbildnings- och utvecklingsinsatser för medarbetare, ledare och franchisetagare.
Utforma, implementera och driva utbildnings- och utvecklingsprogram genom hela medarbetarens anställningscykel, både lärarledda och digitala.
Bygga och utveckla strategiska ledarskapsprogram som stärker organisationens ledarförmåga.
Bidra till att utveckla och stärka O'Learys Groups företagskultur genom relevanta utbildningsinsatser.
Säkerställa att verksamheten har moderna, relevanta och konkurrenskraftiga systemstöd inom lärande och utveckling.
Vara systemägare för O'Learys Groups Learning Management System (LMS), Attensi.
Ansvara för intern kommunikation och marknadsföring av O'Learys Academy och dess utbildningserbjudanden.
Säkerställa hög kvalitet i utbildningsinsatser genom uppföljning, utvärdering och kontinuerlig förbättring.
Planera, genomföra och följa upp aktiviteter kopplade till onboarding, kompetensutveckling och intern karriärutveckling.
Skapa och producera innehåll till samtliga utbildningar i olika pedagogiska format, såsom bild, film, text, voicing mmPubliceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Meriterande med kandidatexamen inom Human Resources, Business Management
Minst 5 års erfarenhet av roller inom Training med dokumenterat goda resultat.
Starkt meriterande med erfarenhet inom restaurangbranschen.
Starkt meriterande med erfarenhet av Attensi.
Dokumenterad erfarenhet som handledare av ledarskapsutbildningar.
Utmärkta projektledningsfärdigheter, förmåga att arbeta självständigt och i ett team.
Starka kommunikationsfärdigheter och förmåga att samarbeta med flera intressenter.
Förmåga att arbeta såväl strategiskt som operativt
Arbetar obehindrat i Microsoft Officepaketet.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du behöver:
Vara affärsorienterad och lösningsfokuserad.
Ha förmågan att omsätta verksamhetens behov till konkreta och värdeskapande utvecklingsinsatser.
Trivas i en miljö där du får kombinera strategi, genomförande och nära samarbete med verksamheten.
Ett noggrant och strukturerat arbetssätt
Ha goda kunskaper i Engelska, såväl muntligt som i skrift.Övrig information
Resor förekommer i tjänsten, till exempel i samband fysiska utbildningsinsatser på O'Learys restauranger.
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i en internationell och växande organisation
Möjlighet att påverka och utveckla vårt utbildningserbjudande
En dynamisk och entreprenöriell miljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7932995-2058696". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare O'Learys Group AB
(org.nr 559043-1796), https://career.olearysgroup.com
Ynglingagatan 6, vaning 6 (visa karta
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113 47 STOCKHOLM Arbetsplats
O'Learys Group Jobbnummer
9969051