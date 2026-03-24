Lead Unity-utvecklare inom simulator- och träningssystem
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du får en nyckelroll i utvecklingen av en VTT-plattform (Virtual Technical Trainer) inom försvarsområdet. Plattformen bygger på Unity 3D och används för att skapa realistiska, användarfokuserade och högkvalitativa träningsapplikationer för militära scenarier.
I rollen kombinerar du tekniskt ledarskap med hands-on utveckling och ett tydligt produktansvar. Du är med och formar både den tekniska riktningen och hur lösningarna skapar konkret träningsvärde. Arbetet sker i en miljö där kvalitet, användbarhet och kontinuerlig förbättring står i centrum, och där förståelse för simulatorer, utbildningsprocesser och användarbehov är viktig för att lyckas.
Det här är en roll för dig som trivs med att ta helhetsansvar, driva utvecklingen framåt och samtidigt arbeta nära produkten i det dagliga utvecklingsarbetet.
ArbetsuppgifterLeda utvecklingsarbetet för VTT-lösningen och säkerställa teknisk riktning och kvalitet.
Kombinera rollen som produktägare och utvecklare med ansvar för backlogg, prioriteringar och leverans.
Utveckla kärnfunktionalitet i Unity 3D och C#.
Arbeta enligt agila metoder med sprintplanering, backlog refinement, demo och kontinuerlig iteration.
Driva en user-centric designprocess där användarfeedback, användartester och iterativa förbättringar är centrala delar.
Säkerställa att applikationerna ger optimalt träningsvärde utifrån förståelse för militär utbildning, taktik och instruktionsmiljö.
KravGedigen erfarenhet av Unity 3D och C#-utveckling.
8+ års erfarenhet.
Dokumenterad vana av att arbeta i agila team och leda utveckling genom iterativa processer.
Förmåga att kombinera tekniskt utvecklingsarbete med ett produktägaransvar.
Erfarenhet av user-centric design, användartester och UX-driven utveckling.
Förståelse för militär träning, simulatorer och utbildningsprocesser.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet inom Försvarsmakten eller liknande.
Bakgrund inom produktutveckling.
Erfarenhet av simulator-, utbildningssystem eller spelutveckling.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7455562-1911201". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
