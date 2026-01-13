Lead Architect inom Identity and Access Management
Konsultuppdrag
Vill du ta ett ledande arkitektuppdrag inom identitet och cybersäkerhet där ditt arbete har direkt påverkan på samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en erfaren Lead Architect inom IAM för ett strategiskt konsultuppdrag i en komplex och högreglerad miljö.
Om uppdraget
I detta uppdrag verkar du som ledande domänarkitekt inom Identity and Access Management med ansvar för att hålla ihop, driva och vidareutveckla IAM området. Uppdraget kombinerar strategiskt arkitekturarbete med tekniskt ledarskap och nära samverkan med både verksamhet och IT.
Du fungerar som rådgivande och styrande arkitekt med tydligt mandat att påverka arkitektur, prioriteringar och tekniska vägval. Fokus ligger på långsiktig hållbarhet, regelefterlevnad och säker identitetshantering i en miljö med höga krav på kvalitet och spårbarhet.
Uppdragets huvudsakliga ansvar
Arkitektur och design
Ansvara för domänarkitekturen inom IAM och säkerställa efterlevnad av övergripande arkitekturprinciper
Designa och dokumentera IAM lösningar ur verksamhetsmässigt, tekniskt och säkerhetsmässigt perspektiv
Visualisera nuläge, målarkitektur och övergångsarkitekturer
Strategiskt och taktiskt arbete
Ta fram beslutsunderlag för affärsmässiga och tekniska vägval
Säkerställa efterlevnad av relevanta lagar, regelverk, policyer och standarder såsom NIST
Agera sakkunnig rådgivare till ledande roller såsom Head of Service Area, Service Managers och Service Owners
Ledarskap och samverkan
Leda och stötta team genom mentorskap och servant leadership
Bidra till backlogprioritering och koordinering i ett agilt arbetssätt
Kommunicera och presentera arkitekturella lösningar till olika målgrupper och beslutsforum
Stödja organisationen i att navigera en snabbrörlig och komplex omvärld enligt VUCA principer

Profil
Du är en mycket senior arkitekt med gedigen erfarenhet av IAM i större och mer komplexa organisationer. Du är van att ta ansvar för helheten, fatta arkitekturella beslut och kommunicera dessa på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Du trivs i rådgivande roller där du kombinerar teknisk djupkompetens med strategiskt perspektiv.
Vi ser att du har djup erfarenhet inom flera av följande områden
Kärnkompetenser
Identity Governance och livscykelhantering
Access Management och Privileged Access Security inklusive PAM
Policy enforcement och policy decision exempelvis RBAC ABAC och PBAC
Identity Federation och Single Sign On i moderna och hybrida miljöer
MFA och Zero Trust principer inklusive Zero Trust Network Access och API security
Arkitekturdokumentation och visualisering
Meriterande erfarenhet
PKI och Foundation Data
Regulatoriska krav såsom NIST och Export Control
Enterprise Architecture och domänarkitektur i stora organisationer
Erfarenhet av globala eller multinationella IT miljöer
Uppdragsinformation
Uppdragets omfattning och längd anpassas efter behov och överenskommelse
Start enligt överenskommelse
Möjlighet till hybridarbete beroende på uppdragets karaktär
Uppdrag i en verksamhet där identitet och säkerhet är affärskritiskt
Om Breezity
Breezity är ett svenskt säkerhetsdrivet konsult och tjänstebolag med tydligt fokus på identitet, cybersäkerhet och modern IT för verksamhetskritiska miljöer. Vi hjälper organisationer med höga krav på säkerhet, efterlevnad och tillgänglighet att bygga hållbara lösningar inom identitet, åtkomst och skydd av digitala tillgångar.
Vår utgångspunkt är att säkerhet ska vara integrerad i verksamheten och inte ett separat sidospår. Därför arbetar vi nära både IT och verksamhet och kombinerar strategiskt arkitekturarbete med praktisk genomförandekraft. Våra uppdrag spänner från rådgivning och arkitektur till implementation och långsiktig förvaltning.
Breezity verkar främst i miljöer där kraven är höga och komplexiteten stor, exempelvis inom reglerade verksamheter och samhällsviktiga funktioner. Vi arbetar strukturerat, långsiktigt och med hög teknisk kvalitet. För oss är tydlighet, ansvarstagande och professionalism centrala värden.
