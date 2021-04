Lätt Lastbil Förare - Ar Motors AB - Fordonsförarjobb i Huddinge

OM FÖRETAGAR Motors AB (ARMAB) etablerad i 2015 och idag hanterar vi i 4 olika områden. IT, Taxi Transport, Godstransport och Bilförsäljning. Idag Vi arbetar som affärspartner med olika transport, logistik- och serviceföretag. Vi har mer en 8 år erfarenhet inom transport och Logistik. Idag vi har 10st anställda. AR MOTORS AKTIEBOLAG är ett transport / IT/Taxiföretag. Transport av varor från terminal till slutkund är ett av de viktigaste uppgifterna vi gör dagligen. Företaget har också taxitjänster för persontransporter dagligen. I framtiden ser vi fram emot att utöka våra tjänster inom IT. Och vi arbetar också med egen mobilapplikation för god transport och persontransport.AR MOTORS AKTIEBOLAG is a Transport/Taxi Company. Transport of Goods from Terminal to end Customer is one of the major job we are doing on daily basis. Company have also Taxi services for transportation of persons on daily basis. In future we are looking forward to extend our services in IT. And we are also working on own mobile application for Good transport and Person Transport.2021-04-04AR Motors AB är ett åkeri inom distribution, transport och behöver nu en Lätt Last Bil Förare (BudbilFörare) Korkort Categori B för att lasta på och lasta av olika sorter av Möblar till och från lätt lastbilen samt från lastkajen till kunden. självklart två personer jobba med en bil, men någon gång det är tung möblar. Så du som söker denna tjänst ska vara fysisk stark.Hela jobbet innebär att man Köra lätt lastbil, hjälper vid på och avlastning till Kund med Bärare. Vi lastar och leverera tidigt på morgonen, och eftermiddag fram och till Kväll. För att klara jobbet ska du kan ha grund Engelska språk för att arbeta med Mobilappar som vi använda för våra transport och logistik aktivitet.JOB TASKSAR Motors AB is a transport company and now need a Light Truck Driver (BudBilFörare) Licence Category B, to load and unload different varieties of Furniture to and from the Light trucks as well as from the loading area to the customer. Of course two people work with one Vehicle, Driver and Helper, but sometimes it is heavy furniture. so you who are looking for this Job should be physically strong. The whole job involves Driving light truck, working with Helper to load, unload and delivering furniture to the customer.We load and deliver early in the morning, and in the afternoon until evening. To do the job, you should be able to use basic English language to work with Mobile Apps that we use for our transport and logistics activity.