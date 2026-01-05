Lastväxlar/Kranbilschaufför sökes
Bröderna Ebbessons Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Halmstad Visa alla fordonsförarjobb i Halmstad
2026-01-05
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bröderna Ebbessons Åkeri AB i Halmstad
Vi söker en kranbils/lastväxlarchaufför till en tillsvidaretjänst på Heltid.
Arbetet är förlagt till dagtid helgfria dagar.
Ett roligt varierande arbete som både innefattar krankörning och lastväxlarkörning. Möjlighet att påverka arbetets upplägg ingår.
Arbetet gäller i första hand en lastväxlare med kran.
Du som söker ska vara lugn, trygg och rädd om fordon/utrustning.
Du ska även ha:
Kranförarbevis över 18tonmeter
CE-behörighet
Giltigt YKB
Lång erfarenhet av att köra bil+släp.
Goda kunskaper i svenska språket
Bilen utgår från Halmstad
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Lön enligt transportavtal
Vid intresse skicka cv+personligt brev till oss via mail: br.ebbesson@telia.com
Vi vill inte bli kontade av rekryteringsföretag eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: br.ebbesson@telia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Ebbessons Åkeri AB
(org.nr 556289-2611)
Gjutaregatan 10 A (visa karta
)
302 60 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ebbessons Åkeri AB, Bröderna Jobbnummer
9668797