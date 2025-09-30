Låstekniker till Bravida Fire & Security
Vi söker nu för Bravida Fire & Securitys räkning låstekniker till Stockholmsområdet. Rollen som låstekniker innebär att du blir en del av ett team som arbetar med produkter, lösningar och tjänster inom området lås, mekanik och elektronik. Du tar ett helhetsansvar för att leverera kvalitet i alla led och bidrar till att skapa trygga och säkra lösningar för Bravidas kunder.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen går via oss på Wrknest men att du kommer att anställas direkt hos kund.
Dina framtida arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du aktivt ute hos kund med både mekaniska och elektroniska aspekter av säkerhetssystem. Du tar ansvar för:
Montering, service och felsökning av mekaniska lås samt säkerhetssystem
Installation och driftsättning av elektronikkomponenter kopplade till lås och säkerhet
Dokumentation och rapportering
Att aktivt arbeta med att skapa, bevara och utveckla kundrelationer
Vi söker dig som har
Erfarenhet av lås och mekanik i en liknande roll
Tekniskt intresse och förmåga att förstå och sätta dig in i elektronik och system
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Som person är du engagerad och vill hela tiden utvecklas både tekniskt och i din roll. Du ser utmaningar som möjligheter och tar ansvar för att leverera goda resultat.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Om företaget
Bravida Fire & Security erbjuder helhetslösningar inom brandskydd och säkerhet. De arbetar med installation, service och underhåll av bland annat brandlarm, utrymningslarm, släcksystem, inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning. Här kombineras teknisk spetskompetens med starkt kundfokus för att skapa trygga och säkra miljöer för företag och organisationer. Teamet präglas av samarbete, ansvarstagande och en vilja att ligga i framkant inom modern säkerhetsteknik.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Ersättning
