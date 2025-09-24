Lastbilstekniker / Mekaniker Kalmar
2025-09-24
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi utökar nu vårt team med en mekaniker och söker dig som är intresserad av fordon och teknik
För att trivas i rollen behöver du vara en person med en serviceinriktad approach till mekanikeryrket, du har ett genuint tekniskt intresse och ett hjärta som klappar extra för tunga fordon. Om du dessutom har en fallenhet för installation och felsökning i tekniska system är det meriterande, men inget absolut krav.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
I rollen som Lastbilstekniker ansvarar du för att självständigt utföra samtliga förekommande reparations- och underhållsarbeten och gillar att reparera tunga fordon men du har även stort fokus på att ge kunden bästa möjliga service. Vi rustar dig kontinuerligt med den utbildning och kompetens du behöver för framtidens fordon och tekniker.
Om dig
Om vi får önska något så har du kommit en bra bit på väg och är redan idag etablerad som tekniker i branschen med minst 3 års erfarenhet. Finns kunskap och intresse inom fordonselektronik är det en fjäder i hatten. Vi tar för givet att du har grundfundamentet för vad som utgör en bra arbetskollega, att vara hjälpsam, visa respekt och vara lösningsorienteradOm företaget
Vi ger dig en anställning i ett tryggt och stabilt familjeföretag med ett starkt varumärke, offensiv tillväxtstrategi, framåtanda och snabba beslutsvägar. Vi är en arbetsgivare med ett starkt medarbetarperspektiv som alltid vill bli bättre och utvecklas.
Vår värdegrund är den som genomsyrar allt vi gör på Finnvedens Lastvagnar. Den står för hur vi bemöter våra kunder och varandra. Våra ledstjärnor i vardagen är yrkesstolthet, driv, öppenhet och närhet.
Om ansökan
Sista ansökningsdatum är 31oktober 2025.
För mer information om tjänsten, kontakta Servicechef Uffe Nilsson, tfn 070-306 67 78. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då kanske du är den vi letar efter!
Oavsett om du är en rutinerad mekaniker eller en snabblärd debutant är vi nyfikna på att höra från dig.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
