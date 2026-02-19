Lastbilsmekaniker
2026-02-19
Vi söker nu efter en erfaren mekaniker med inriktning mot lastbil till en av våra kunder i Ystad.
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet och spetskompetens inom tunga fordon och som vill arbeta i en ljus och fräsch anläggning med fina utvecklingsmöjligheter.
Som mekaniker hos vår kund kommer du att arbeta med:
• Service, felsökning och reparation av lastbilar och släpvagnar
• Arbete med bromssystem, axlar och chassi
• Avancerad felsökning inom mekaniska, hydrauliska och pneumatiska system
• Underhåll och reparationer
• Förebyggande underhåll och kvalitetskontroller
Arbetet är förlagt på dagtid med start enligt överenskommelse.Profil
Som person är du intresserad och engagerad i ditt arbete. Du är lojal, skötsam och pålitlig, med god ordning i både tider och kommunikation. Du tar ansvar för ditt arbete, bidrar till en god arbetsmiljö och har lätt för att samarbeta med andra.
Vi söker dig som:
• Har flerårig erfarenhet som mekaniker inom tunga fordon
• Har spetskompetens inom lastbilssystem, inklusive bromsar och axlar
• Har erfarenhet av släpvagnar
• Har god teknisk förståelse och arbetar strukturerat och noggrant
• Har körkort B, meriterande med C-körkort, CE-körkort
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
