Lastbilsmekaniker
Jobway AB / Maskinreparatörsjobb / Växjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Växjö
2025-11-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Växjö
, Ljungby
, Älmhult
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Nu söker Maskin & Mekan i Växjö en erfaren lastbilsmekaniker till deras team!
Maskin & Mekan i Växjö präglas arbetet av härlig stämning och god arbetsmiljö. Våra arbetsområden är mark- och anläggningsarbeten, transport, uthyrning av maskiner samt lastbil- och fordonsverkstad.
Du erbjuds en varierande och utvecklande tjänst i ett stabilt och långsiktigt företag. Du kommer jobba i en sammansvetsad grupp som brinner för kunder och kundservice. Arbetet ger dig stor frihet under ansvar.
I rollen kommer du att arbeta med:
Service och reparationer av lastbilar, lastbilssläp och tyngre fordon.
Bred kompetens av reparationer och underhåll
Vana att ha kundkontakt
För att lyckas i rollen har du:
5 års erfarenhet som lastbilsmekaniker
Du har gärna en fordonsteknisk utbildning i grunden. Erfarenhet av fordonsel, hydraulik.
Självgående med ett stort intresse för teknik och maskiner
Svetslicenser av olika slag är meriterande
B-körkort ett krav.
Du behärskar svenska flytande i tal samt kan läsa och förstå engelska.
Maskin & Mekan i Växjö erbjuder dig:
Flexibel arbetsvardag med stort eget ansvar
Kollegialt stöd och stark gemenskap
Konkurrenskraftiga villkor och förmåner
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Maskin & Mekan i Växjö med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
. +46 708 55 62 61. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Maskin & Mekan i Växjö AB :
Grundades 1995 och är idag ett väletablerat företag inom mark- och anläggningsbranschen. Vi erbjuder konkurrenskraftiga lösningar med en modern maskinpark och erfarna maskinförare. Vi arbetar med markarbeten, maskinuthyrning, vintervägunderhåll, materialförädling, transport och försäljning av grus, kross och jord. Dessutom erbjuder vi svets, smide, reparationer samt installation och service av maskinstyrning och fordonselektronik - både i fält och i vår verkstad.Vår styrka ligger i flexibilitet, miljöfokus och skräddarsydda lösningar. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9584687