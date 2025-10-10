Lastbilschaufförer med CE-körkort sökes till Jönköping
2025-10-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Värnamo
, Växjö
, Göteborg
, Norrköping
Dina arbetsuppgifter
Till Jönköping söker vi främst chaufförer med CE-behörighet för uppdrag hos våra kunder inom transport och logistik. Det kan handla om lotsbilar, fjärrkörningar, styckegodskörningar och livsmedelstransporter. Arbetet innebär mycket kundkontakt och din roll är en viktig del av vår service.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet från yrket och är en positiv person som är noggrann i dina arbetsuppgifter. Du är kvalitetsmedveten, ansvarstagande och flexibel.
Som chaufför hos oss behöver du ha CE körkort, YKB, truckkort och ADR styckegods. Du behärskar svenska i tal och skrift eftersom kommunikationen med kollegor och kunder är mycket viktig.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
MP Åkeritjänster har huvudkontor i Borlänge. Vi är en bemanningskoncern för transport & logistik, och finns i dagsläget Dalarnas, Gävleborgs, Örebros, Jönköpings och Helsingborgs län. Vi har de närmaste åren ambitiösa planer och ska vara branschens ledande kompetensföretag och vara rikstäckande. Idag är vi ca 140 medarbetare varav merparten varit anställda hos oss i många år.
Vi startade 2007 och är ett auktoriserat bemanningskoncern vilket är en trygghet för våra medarbetare och kunder. 2023 startade vi platskontor i Jönköping
Heltid, tillsvidareanställning efter provanställning.
Lön enligt kollektivavtal
Referenser önskas.
Det finns även möjlighet till extrajobb vid annan huvudsaklig sysselsättning eller efter pension.
Har du frågor så hör gärna av dig till:
Anders via mail anders@akeritjanster.se
eller telefon 036-3311202 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MP Åkeritjänster AB
(org.nr 559153-3418) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jönköping Kontakt
Tf platschef Jönköping & Bemanningsspecialist
Anders Bergqvist anders@akeritjanster.se 036-331 12 02 Jobbnummer
9549982