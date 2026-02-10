Lastbilschaufför sökes
MARK ONE ett växande transportföretag, söker nu erfarna CE-chaufförer för långkörningar i Sverige.
Vad vi erbjuder:
Lön: 32.000 SEK netto/månad, beroende på erfarenhet
Heltidsjobb, 5-6 dagar per vecka
Övernattning i lastbilen under veckan
Andra stationeringsorter kan diskuteras
Anställning kan vara tillsvidare (indefinite) eller tidsbegränsad (definite)
Omedelbar start
Transportupplägg:
Släp hämtas oftast i Göteborgs hamn (P6)
I många fall behöver chauffören bara koppla av/på släpet
Vid vissa leveranser sker lossning på flera platser, men företagets personal sköter lossningen (ingen tungt arbete för chauffören)
Fordon & utrustning:
Kör en helt VOLVO XF
Utrustad med mikrovågsugn
Krav:
• CE-körkort
• Giltigt YKB (Driver CPC)
• Erfarenhet av långkörning är meriterande
• Ansvarsfull och professionell inställning
Skicka ditt CV till: markone.office.se@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: markone.office.se@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mark One
