Lastbilschaufför sökes

Mark One / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-02-10


MARK ONE ett växande transportföretag, söker nu erfarna CE-chaufförer för långkörningar i Sverige.

Vad vi erbjuder:

Lön: 32.000 SEK netto/månad, beroende på erfarenhet
Heltidsjobb, 5-6 dagar per vecka
Övernattning i lastbilen under veckan
Andra stationeringsorter kan diskuteras
Anställning kan vara tillsvidare (indefinite) eller tidsbegränsad (definite)
Omedelbar start
Transportupplägg:
Släp hämtas oftast i Göteborgs hamn (P6)
I många fall behöver chauffören bara koppla av/på släpet
Vid vissa leveranser sker lossning på flera platser, men företagets personal sköter lossningen (ingen tungt arbete för chauffören)
Fordon & utrustning:
Kör en helt VOLVO XF
Utrustad med mikrovågsugn
Krav:
• CE-körkort
• Giltigt YKB (Driver CPC)
• Erfarenhet av långkörning är meriterande
• Ansvarsfull och professionell inställning
Skicka ditt CV till: markone.office.se@gmail.com

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: markone.office.se@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mark One
Hisingsgatan 21 (visa karta)
417 02  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9734438

