Lastbilschaufför Linköping
Christer L Samuelsson AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-04-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Christer L Samuelsson AB i Linköping
, Norrköping
, Jönköping
, Växjö
, Kalmar
eller i hela Sverige
Tjänst: Lastbilschaufför
Placeringsort: Linköping
Vi befinner oss i en expansiv fas och söker därför fler chaufförer till vårt team, både för heltidstjänster och timanställningar.
Vi letar efter dig som är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett positivt och samarbetsinriktat team. I rollen som distributionschaufför kommer du att ha en viktig del i vår dagliga verksamhet och bidra till att våra leveranser sker smidigt och effektivt.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Distribution och transport av gods
Lastning och lossning
Sortering och hantering av gods Kvalifikationer
CE-körkort och YKB
Truckkort
Erfarenhet av transport är ett krav
Noggrann, serviceinriktad och bra på att samarbeta
Vi erbjuder:
Stabil och varierad tjänst
Bra arbetsmiljö och kollegor
Möjlighet att utvecklas inom både transport och terminal
Ansök via jobb@chsamuelsson.se
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
jobb@chsamuelsson.se
E-post: jobb@chsamuelsson.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Christer L Samuelsson AB
(org.nr 556430-6594)
Idögatan 20 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköping Jobbnummer
9850722