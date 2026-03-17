Lastbilschaufför
BK Solutions AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-03-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BK Solutions AB i Helsingborg
BK Solutions AB söker Lastbilschaufför
Om oss BK Solutions AB är ett etablerat transport- och logistikföretag med bas i Helsingborg. Sedan 2010 har vi byggt upp en stabil och lönsam verksamhet inom godstransport inom Sverige med en modern fordonsflotta.
Vi arbetar med en blandning av eget gods och samarbetar med större speditörer, vilket ger oss ett jämnt och förutsägbart transportflöde. Denna kombination skapar stabilitet för våra fordon och chaufförer samtidigt som vi kan erbjuda flexibla transportlösningar till våra kunder. Genom våra starka relationer med ledande logistikföretag har vi byggt ett nätverk som gör det möjligt för oss att optimera våra transporter och säkerställa hög kapacitetsutnyttjning.
Vi är ett företag i tillväxt som värdesätter professionalism, pålitlighet och god kommunikation med både kunder och medarbetare.
Om tjänsten Vi söker en erfaren och ansvarsfull lastbilschaufför som vill vara en del av vårt växande team. Du kommer att köra körningar inom Sverige med tung lastbil och ha en viktig roll i att säkerställa att gods når sina destinationer säkert och i tid.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Köra körningar inom Sverige med tung lastbil
Rutter främst inom södra och mellersta Sverige
Säkerställa godsets säkerhet och korrekt lastsäkring
Administrera fraktdokumentation
Utföra dagliga fordonskontrollerKvalifikationer
Giltigt C/CE-körkort och YKB
Erfarenhet av godstransport
God förståelse för körtidsregler och transportlogistik
Goda kunskaper i Svenska / Engelska
Serviceinriktad med gott omdöme
Strukturerad, flexibel och ansvarstagande
Vi erbjuder
Anställning i ett stabilt och växande företag
Modern fordonsflotta
Varierande arbetstider
Goda utvecklingsmöjligheter
Trivsam arbetsmiljö i ett engagerat team
Ansökan Skicka din ansökan med CV till info@bmbgroup.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Via email
E-post: info@bmbgroup.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BK Solutions AB
(org.nr 559393-1396)
Basaltgatan 1 (visa karta
)
254 68 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9803661