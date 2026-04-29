Läspedagog till Bergaskolan
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!
Vi erbjuder dig
Bergaskolan är en F-6 skola som ligger naturskönt mellan ån och Göta Kanal. Vi har 262 elever och 38 pedagoger. Fritidshemmet finns anslutning till våra klassrum och Brunnsparken finns utöver vår skolgård som närmsta granne. Alla våra pedagoger har höga förväntningar på sin undervisning och på elever, vi anpassar utifrån olikheter och behov samt är bra på och använder oss av digitala hjälpmedel. Nu söker vi en läspedaog till vår skola som kommer arbeta mot årskurserna F-3.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Som läspedagog på Bergaskolan är du en viktig del av barnets hela dag i skolan. Du ingår i ett arbetslag med lärare och övrig personal i årskurs F-3. I nära samarbete med speciallärare/specialpedagog ansvarar du för att alla elever utvecklar sin läslust och läsförmåga. Tillsammans och i samarbete med lärare analyserar ni elevernas läsutveckling, planerar och genomför insatser. Du har en viktig roll i läsprojekt, intensivläsningsperioder och skolbibliotek.Kvalifikationer
Vi söker en lärare med lärarlegitimation. Du har behörighet i svenska och SVA samt erfarenhet av arbete med läs- och skrivinlärning. Du är en varm, prestigelös, lyhörd och ambitiös person som ser möjligheter framför svårigheter. Att skapa delaktighet, samverkan med kollegor och våga bjuda på sig själv är en förutsättning för att arbeta på Bergaskolan.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: 10 augusti 2026
Ansök senast: 2026-05-12
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings kommun
(org.nr 212000-0464), https://www.soderkoping.se/
614 30 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Erik Fredriksson erik.fredriksson@soderkoping.se Jobbnummer
9881871