Laser terapeut
2025-10-12
Nordic Skin Klinik och Nordic Skin Academy grundades 2021 av Dr. Alex Sajjad, med en vision att erbjuda högkvalitativa estetiska behandlingar och utbildningar. Både kliniken och akademin är certifierade av Socialstyrelsen, IVO, och Estetiska Injektionsrådet/Riksförbundet för Estetisk Medicin, vilket garanterar säkerhet och professionalism på högsta nivå.
Modern kliniken Nordic Skin Klinik har en klinik i Sigtuna som är dedikerade till att leverera personligt anpassade estetiska behandlingar av högsta kvalitet. Alla behandlingar utförs av legitimerade estetiska behandlare, och vi använder enbart CE-märkta produkter för att säkerställa både effektivitet och säkerhet. I kliniken finns det specialistläkare som utför bl a Botox, fillers. Så ansöker du
