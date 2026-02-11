Laser terapeuft
Capillus & Beauty Treatments AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2026-02-11
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capillus & Beauty Treatments AB i Helsingborg
Laserterapeut - Deltid
Centrala Helsingborg
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull medarbetare för deltidsarbete inom laserhårborttagning.
För att tjänsten ska fungera långsiktigt är det avgörande att du uppfyller samtliga krav nedan.
Obligatoriska krav - läs noggrant
För att din ansökan ska behandlas måste du:
Vara bosatt i centrala Helsingborg
Inte ha något annat arbete vid sidan av
Ha din huvudsakliga sysselsättning på distans (t.ex. distansstudier)
Kunna arbeta hos oss i minst 12 månader
Kunna börja omgående
Kunna arbeta 3-5 dagar i veckan
Kunna lägga tillgänglighet både vardagar och helger
Kunna arbeta helt utifrån inkommande bokningar
Tjänsten passar inte dig som har annan anställning, då schemat kräver hög flexibilitet och fullt fokus på våra bokningar.
Språk & bemötande - mycket viktigt
Det är extremt viktigt att du:
Talar och skriver utmärkt svenska
Kan kommunicera tryggt, professionellt och korrekt med kunder
Har ett vårdat språk och ett lugnt, respektfullt bemötande
Vet hur man uppträder professionellt inför kunder i en estetisk klinikmiljö
Du representerar företaget i varje kundmöte. Därför är personlig mognad, självkontroll och professionellt uppträdande ett absolut krav.
Profil
Tjänsten innebär huvudsakligen behandlingar på kvinnliga kunder.
I mycket sällsynta fall kan behandlingar på män förekomma (rygg/axlar), endast om kollega inte är tillgänglig.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och strukturerad
Är noggrann och pålitlig
Trivs med självständigt arbete
Har hög servicenivå
Förstår vikten av integritet och professionalism
Kompetens
Meriterande:
Erfarenhet inom skönhetsbranschen
Erfarenhet av försäljning eller kundservice
Utbildad hudterapeut
Arbetsuppgifter
Utföra behandlingar inom laserhårborttagning
Genomföra konsultationer och individuella bedömningar
Ta betalt av kund
Boka in nästa behandling
Lägga tillgänglighet i BokaDirekt minst 2 månader framåt
Arbeta strukturerat enligt bokningar via e-post och onlinebokning
Ansvar & roll
Som medarbetare hos oss ansvarar du för dina bokningar och är företagets ansikte utåt.
Du förväntas:
Arbeta självständigt och professionellt
Säkerställa korrekt tillgänglighet i bokningssystemet
Följa upp kundbokningar
Ge varje kund ett tryggt, respektfullt och kvalitativt bemötande
Utbildning & certifiering
Vi erbjuder en intensiv intern utbildning.
Efter 9 månader erhåller du ett certifikat som laserterapeut för hårborttagning, utfärdat av oss efter genomförd och godkänd utbildning.
Ansökan
I din ansökan ska du tydligt ange:
Din nuvarande huvudsakliga sysselsättning
Att du bor i centrala Helsingborg
Att du inte har något annat arbete
Din språknivå i svenska
Ansökningar som inte uppfyller dessa krav kommer inte att behandlas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: kontakt@capillusbeauty.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Laser terapeuft". Arbetsgivare Capillus & Beauty Treatments AB
(org.nr 559263-9081)
Möllegränden 13 Helsingborg (visa karta
)
252 23 HELSINGBORG Arbetsplats
Capillus Beauty Treatments AB Jobbnummer
9737611