Larmoperatörer för nattskift till larmcentralen i Malmö
Careium Sweden AB / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-07-06
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Vi på Careium söker larmoperatörer som vill arbeta administrativt på vår larmcentral i Malmö. Som larmoperatör är du en viktig del i att säkerställa att äldre och personer med funktionsnedsättning får snabb och trygg hjälp när de behöver det.
Om Careium
Careium är ett internationellt bolag med rötterna i Sverige med huvudkontor i Malmö. Vi har varit pionjärer inom telefonteknik och välfärdsteknologi sedan 1970-talet och utvecklar fortfarande tjänster och produkter för seniorer. Vår vision är att alla som använder våra produkter och tjänster lever ett rikare liv, känner sig trygga och väl omhändertagna.
Vi driver flera larmcentraler i Europa och två i Sverige. Våra larmoperatörer arbetar dygnet runt, året om, och följer tydliga rutiner för att ge professionellt stöd till brukare, kommuner och vårdgivare.
Careiums ambition är att vara marknadsledande på välfärdsteknik i Europa, samtidigt som vi skapar en bättre vardag för våra seniorer och bidrar till en hållbar utveckling.
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill bidra till att göra verklig skillnad. Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som larmoperatör arbetar du med att:
Ta emot och hantera inkommande trygghetslarm enligt gällande rutiner och riktlinjer
Förmedla larmet vidare utifrån situationens art
Arbeta i våra digitala system och följa fastställda arbetsprocesser
Samarbeta med kollegor, kommuner och andra vårdaktörer
För nuvarande söker vi personal både för enbart nattskift där arbetstiderna är 20:45-07. Eller för dag/kvällsschema där arbetstiderna varierar och skiften kan förläggas mellan kl 06-23. Arbetet innebär tjänstgöring två helger per månad.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom kommunal eller privat äldrevård. Du drivs av att göra skillnad för andra människor och är serviceinriktad. Du har ett tryggt och professionellt bemötande och känner dig bekväm med att kommunicera via telefon, samt har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
I arbetet är du strukturerad, följer rutiner och kan behålla lugnet även i pressade eller akuta situationer. Du trivs med ett koncentrerat arbetssätt och har lätt för att fokusera under längre pass. Då rollen är administrativ behöver du vara van vid att arbeta i digitala system och hantera datorer i ditt dagliga arbete.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i ett ljust och nyrenoverat kontor i centrala Malmö, omgivet av kollegor som värdesätter samarbete och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder en 37-timmars arbetsvecka och omfattas av kollektivavtal (Vision). Som medarbetare hos oss får du friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år samt tillgång till rabatter och erbjudanden via förmånsportalen Benify.
Anställningsform
Tillsvidareanställning som börjar med provanställning på 6 månader.
Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi personlighets- och logiktest.
På grund av verksamhetens känsliga natur kommer vi be dig att visa belastningsutdrag i samband med intervju.
Annonsen kan kommas att tas ner innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningar löpande.
Under perioden 11-26/7 hanteras inga ansökningar på grund av semester. Notera att det under sommaren kan vara något längre återkopplingstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Careium Sweden AB
(org.nr 556569-9740)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Careium AB Jobbnummer
9993530