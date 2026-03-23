Larmoperatör på deltid 22%
2026-03-23
Vi söker inte vem som helst, vi söker dig som vill arbeta på en av Sector Alarms viktigaste avdelningar - vår larmcentral som är verksam dygnet runt, året runt. Har du exempelvis ett flexibelt studieschema eller annan flexibel bisyssla är denna tjänst perfekt för dig! Nu söker vi en larmoperatör på deltid 22% så spana in beskrivningen nedan och skicka in din ansökan redan idag!
Hur ser din nya roll ut som Larmoperatör?
Larmcentralen är kontorets kärna, det är där vi kan hjälpa våra kunder som är utsatta för direkt fara. Vi är stolta över att kunna ge våra kunder en förstklassig service, innovativa produkter och råd för en tryggare vardag. I rollen som larmoperatör kommer du att hantera samtal i samband med larm - såsom brand, inbrott eller driftstörningar. Du kommer få ansvara för att sätta in rätt åtgärd till varje händelse, agera kundsupport och utbilda våra kunder i våra larmsystem samt sköta uppföljningar av skarpa händelse.
Likväl som att hantera samtal kring en utvecklad brand kommer du ta emot samtal om bränd mat som satt igång brandlarmet eller ett vädringsfönster som öppnas under natten när skalskyddet är på. Det är därför viktigt att du trivs med tempoväxlingar och hjälper alla våra kunder med största omsorg, oavsett händelse.
Att jobba hos oss är både roligt och utvecklande då du får vara med och påverka. Vi tror på att rätt förutsättningar är en nyckelfaktor till att prestera på topp. I larmcentralen är det viktigt att göra rätt och våra rutiner för hur vi agerar ska sitta i benmärgen, du kommer därför få en gedigen utbildning när du startar hos oss.
Vem söker vi?
Vi ser att du har god erfarenhet av serviceyrken där du är van att hantera kunder och lösa problem. Du är trygg med att använda datorn och telefonen som ditt främsta arbetsverktyg. Vi tror på våra medarbetares potential att utvecklas och därför är dina värderingar och personliga egenskaper lika viktiga som din formella kompetens. Utöver detta förutsätter vi att du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Bakgrundskontroll kommer genomföras både vid telefonavstämning för att säkerställa tillfredställande utdrag ur Polisens belastningsregister och även en grundlig kontroll i enhet med Säkerhetsskyddslagen (1996:627).
Vi söker efter dig som helt enkelt är Pålitlig, du är kort och gott en kollega att lita på! Effektiv, samtidigt som du utför ditt arbete med stor noggrannhet och Trygg, då du har förmågan att behålla lugnet trots många bollar i luften samtidigt.
Det gör skillnad att arbeta på Sector Alarm - både för våra kunder och din utveckling
Sector Alarm är en trygg och säker arbetsplats där vi sätter en ära i att jobba nära våra medarbetare. När du arbetar för oss lovar vi att arbeta för dig. Vi kommer att skapa förutsättningar för att du ska lära dig nya saker och utveckla det som du redan är bra på. Du kommer att få utmaningar som testar dina gränser och som får dig att växa. Vi har blivit utsedda till Årets Karriärföretag för 11 år i rad och därmed har du goda möjligheter till att ta vidare steg i karriären.
Vi arbetar för en inkluderande arbetskultur och tar hand om samt stöttar varandra. Vi är öppna, ärliga och firar framgångar gemensamt - stora som små. Vi lyckas tillsammans.
Det vi gör, det är på riktigt - vi skapar säkrare hem och tryggare liv över hela Europa.
Vill du ta chansen att utvecklas och skapa tryggare liv? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan idag (om du hinner!). I din ansökan vill vi att du bifogar ditt CV, svarar på urvalsfrågorna samt skriver en motivering till varför du är intresserad av tjänsten och att arbeta hos oss. Vi tar inte emot ansökningar via mail (ursäkta om det låter tråkigt men det har med GDPR och andra praktiska saker att göra).
Tjänsten är en tillsvidareanställning, start enligt överenskommelse/omgående med placering på vårt huvudkontor i Citygate, Göteborg. För en tjänst på 22% kommer du vara schemalagd att arbeta två arbetspass varannan helg och passen sträcker sig mellan 06.00-24.00.
Vi kommer i den här rekryteringspocessen att använda oss av test. Vid detta test behöver du vara tillgänglig och kunna komma till oss.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ottilia Porselid på 0733759407 alternativt ottilia.porselid@sectoralarm.se
Vi undanbeder oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
412 50 GÖTEBORG Jobbnummer
9814589