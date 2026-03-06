Larm- och säkerhetstekniker till BOL Säkerhet
2026-03-06
Vi söker nu dig som har något eller några års arbetslivserfarenhet och vill arbeta brett som larm- och säkerhetstekniker med möjlighet att utvecklas inom flera olika säkerhetssystem.Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
BOL Säkerhet är ett etablerat företag med 40 års erfarenhet i säkerhetsbranschen. Vi erbjuder helhetslösningar inom säkerhet till våra kunder. Det innebär att vi arbetar med allt från service och underhåll till felsökning och installation av larm och passersystem med flera system till våra företagskunder. Vi erbjuder även tjänster inom brandsäkerhet som utförs av våra brandtekniker.
Vårt mål är att alltid leverera säkerhetstjänster med hög kvalitet och lösa kundens problem.
Vi värdesätter högt den personliga kontakten med kunderna.Arbetsuppgifter
Som tekniker hos oss arbetar du med flera olika system, till exempel brand- och inbrottslarm, trygghetslarm och passersystem.
Dina arbetsuppgifter är:
• Årlig service samt löpande service och underhåll.
• Felsökning av säkerhetssystem där vi löser kundens problem.
• Installera, programmera och driftsätta olika system.
Som tekniker är det viktigt att du är van vid och bekväm med att ha datorn som ditt arbetsredskap i det dagliga arbetet.
Vi ser gärna att du har intresse av och vill utveckla din förmåga att arbeta med att felsöka och lösa fel som uppstår i olika system, t ex i passersystem och larm.
Arbetet innebär att du till största delen är ute på uppdrag hos kunderna, såväl ensam som tillsammans med någon av dina kollegor.ProfilKvalifikationer
• B-körkort.
• God kommunikativ förmåga i svenska i tal och skrift.
• Van användare av verktyg i det dagliga arbetet.
• Van användare av dator, IT-system och Microsoft 365 i det dagliga arbetet.
• Gymnasieutbildning, t ex inom El- och energiprogrammet eller Bygg- och anläggningsprogrammet eller motsvarande.
• Erfarenhet av service/installation av utrustning med svagström.
• Godkänt utdrag från belastningsregistret.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med larm- och passersystem.
• Erfarenhet av och intresse för felsökning i säkerhetssystem.
• Grundläggande kunskap om datornätverk.
Då arbetet innebär daglig kundkontakt och mycket frihet under ansvar så vill vi att du är noggrann, flexibel, ansvarstagande och serviceinriktad samt har en god förmåga att samarbeta och vara självgående i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt på hur du är som person.
Anställningsvillkor
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 8.00 - 17.00, avvikelser förekommer beroende på det dagliga arbetets omfattning och plats.
Vi utgår från kontoret i Handen och arbetar främst inom Stockholms län men arbete på andra orter utanför Stockholms län förekommer då och då.
Som anställd på BOL Säkerhet omfattas du av kollektivavtal och har friskvårdsbidrag.
Har du frågor om jobbet är du varmt välkommen att kontakta Carina Karlsson på 073 419 58 36.
Urval sker löpande så skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt och senast den 23 mars till carina@bol-sakerhet.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi undanber oss kontakter från rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: carina@bol-sakerhet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bol Säkerhet AB
(org.nr 556620-7758)
Träffgatan 2 (visa karta
136 44 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Carina Karlsson carina@bol-sakerhet.se 073 419 58 36 Jobbnummer
9781422