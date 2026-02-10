Larm- och säkerhetstekniker till Avarn Göteborg sökes!
Professionals Nord Göteborg AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg
2026-02-10
Vill du ta nästa steg som Larm- och säkerhetstekniker? Avarn söker dig med driv, skruvmejsel och hjärta!
Professionals Nord söker nu en erfaren säkerhetstekniker till vår kund Avarn Security i Göteborg. Har du minst 2 års erfarenhet av installation och driftsättning av larm-, passage- och integrerade system? Trivs du i en roll där du både får ta ansvar och samarbeta tätt med ett engagerat team? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
I rollen kommer du att:
Arbeta med installation, koppling, programmering, driftsättning, provning och överlämning av system till kund
Hantera dokumentation och tekniska handlingar
Arbeta med: Integrerade larmanläggningar/system: Unison, ARX, Gallagher, RCO-MEGA
Arbeta med Larmsystem som: SPC, Galaxy
Arbeta med CCTV-kamerasystem som: Milestone, Bosch, Hanwha, Avigilon
Samarbeta i team med andra tekniker och underentreprenörer (UE) som stöttar i installationsarbetet
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet inom säkerhetsteknik, gärna med larm, passage och integrerade system (CCTV-erfarenhet är meriterande men inte ett krav)
Har god teknisk förståelse för system inom larm, passage och CCTV
Är van vid att arbeta självständigt med ansvar för hela leveransen
Är samarbetsvillig, lösningsorienterad och serviceinriktad
Har körkort B och svenskt medborgarskap (krav för säkerhetsklassade uppdrag)
Om Avarn Security
Avarn är en trygg och väletablerad aktör inom säkerhetsbranschen, med hög teknisk kompetens och fokus på kvalitet. Här erbjuds du en långsiktig roll med varierande uppdrag, där du får utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Urval: Sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Göteborg AB
(org.nr 559300-1885) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avarn Kontakt
Adrian Couture adrian.couture@pn.se Jobbnummer
9734924