Lärare vuxenutbildning

I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att främja kommunens tillväxt genom att skapa förutsättningar för invånarna att ha ett livslångt lärande och vara självförsörjande. Detta gör vi med ett fokus på kompetensförsörjning och genom samordnad operativ service till företag där vi arbetar med att möta komplexa samhällsutmaningar med innovativa arbetssätt. Förvaltningen består av tre avdelningar: Arbetsmarknad, Kvalitet och samordning samt Campus Trelleborg, och har cirka 100 engagerade medarbetare.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar så är det viktigt och avgörande, att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Vill du jobba med arbetsmarknadsfrågor, kompetensförsörjning och vuxenutbildning? Vi söker dig som har energi och mod att bidra med nya metoder och arbetssätt för att lyckas med vårt uppdrag.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en politisk styrd verksamhet som gör skillnad på riktigt, både för eleven, näringslivet och kommunen.
Du får arbeta i en miljö där utvecklingsarbete är en naturlig del av vardagen och där du bidrar med din kompetens för att vi ska nå våra mål. Vi lever vår värdegrund och det är viktigt att du i ord och handling står bakom den. Likaså med vårt arbetsmarknadsperspektiv som är grunden i vår organisation.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker legitimerad lärare i svenska som andraspråk och/eller matematik i kombination med ett eller flera ämnen.
Som lärare inom vuxenutbildningen i Trelleborg skapar du och dina kollegor en utvecklande studiemiljö för eleverna som ger de bästa förutsättningar för lärande och utveckling. Du trivs med vuxenutbildningens flexibilitet och arbetar naturligt med individualisering av undervisningen enligt läroplanen för vuxenutbildningen. Du samarbetar och samverkar med olika roller inom Arbetsmarknadsförvaltningen och ser kompetensförsörjning som ett viktigt perspektiv i utbildningen.
Tillsammans med rektor och övriga kollegor leder och utvecklar du undervisningen för ökad måluppfyllelse. Du bidrar även aktivt till utveckling- och kvalitetsarbetet inom enheten. Vidare kommer du att ingå i ett lärarlag som präglas av kollegialt stöd, utveckling och en enorm arbetsglädje. Vi ser det som en självklarhet att du är insatt i aktuell skolforskning samtidigt som du har en god förmåga att och sprida goda exempel.
Tjänsten består av undervisning på distans och i klassrum. Kurser och studieformen kan variera, beroende på elevunderlag som förändras över tid. Handledning och kvällsundervisning kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av vuxenutbildningen och kan planera en flexibel undervisning som passar vuxna elevers förutsättningar och behov. Du är väl förtrogen med läroplanen inom vuxenutbildningen och de nationella målen. Arbetsmarknadsfrågor står dig nära om hjärtat och du trivs med att planera din undervisning utifrån olika studietakter och studieformer.
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet i svenska som andraspråk och/eller matematik på gymnasial nivå. Du har även minst fem års undervisning, erfarenhet av vuxnas lärande och trivs i verksamheter med hög föränderlighet.
Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet och kunskap-och språkutvecklande arbetssätt. God digital förmåga och god förmåga att individualisera undervisningen. Därav att vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Giltig lärarlegitimation ska bifogas ansökan. Ansökningar utan bifogad legitimation kommer inte att behandlas och går inte vidare till intervju.
Tjänsten är en semestertjänst.
Ansökan sker via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Vi tillämpar löpande urval och att
tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringsperioden.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
