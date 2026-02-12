Lärare vikarie i tyska
2026-02-12
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
Tappströmsskolan är en 7-9-skola med ca 600 elever. Skolan uppvisar höga resultat både vad gäller betyg, trivsel och trygghet. Skolan har funktionella, ändamålsenliga lokaler med välutrustade specialsalar. Vi har höga förväntningar på personal vad gäller professionalitet, förhållningssätt och bemötande. Skolan är belägen i centralorten på Ekerö med bra och snabba kommunikationer med buss från Brommaplan.
I Ekerö kommun får lärare tid till barnen och undervisningen - idag är vi en av Sveriges främsta skolkommuner. Våra omgivningar är som gjorda för att knyta an till delar ur läroplanen med vår rika natur och kulturhistoria. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna delar våra kommunala skolor kontinuerligt med sig av erfarenheter och lärdomar med varandra. Här ser vi på det kollegiala lärandet som en förutsättning för elevernas utveckling.
Vi söker nu en vikarie i tyska på deltid under vårterminen -26 med eventuell möjlighet till förlängning. Du ingår i en verksamhet där ni tillsammans tar ansvar för och utvecklar lagets och det egna arbetet med elevgruppen. I gruppen förväntas du bidra med din kompetens, erfarenhet/kunskap och ditt förhållningssätt för att utveckla undervisningen och verksamheten i helhet. Skolans förhållningssätt bygger på Ross Greenes CPS, som innebär ett relationellt förhållningssätt där "barn gör rätt om de kan". Du kommer vara ämneslärare i tyska och ha mentorsskap för ett antal elever. Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget ska du:
• Vara legitimerad lärare med ämnesbehörighet i tyska.
• Tycka om att arbeta tillsammans med andra, ha god samarbetsförmåga och ett lösningsinriktat förhållningssätt.
• Vara en reflekterande lärare med god insikt i styrdokumenten och de möjligheter som ryms inom ramarna.
Tillträde: 2026-04-13
Omfattning: Deltid 52 %
Anställningsform: Visstid
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
