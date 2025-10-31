Lärare Vård- och omsorg
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Boden Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Boden
2025-10-31
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen i Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Med våra 850 elever och 150 personal är Björknäsgymnasiet en av Bodens största arbetsplatser. Skolan ligger centralt och här är det nära till det mesta! Vi har 11 nationella program, både yrkes- och studieförberedande, introduktionsprogram, International Baccalaureate och anpassad gymnasieskola.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
En av våra medarbetare har fått en tjänst i sin hemkommun och därför söker vi dig som brinner för ungdomar och utbildning inom vård- och omsorg!
I arbetet undervisar du på vård- och omsorgsprogrammet och det i programmets karaktärsämnen. Ämnen du ska undervisa i anpassar vi i arbetslaget utifrån din kompetens. Det är fördelaktigt om du har sjuksköterskeutbildning som grund..
I uppdraget ingår förutom undervisning att organisera och följa upp elevernas APL som är kopplad till någon/några av kurserna du undervisar i.
Du ingår i ett arbetslag som tillsammans ska driva utbildningen och säkerställa kvalitén i uppdragen tillsammans med rektor. Du kommer också att vara mentor för ett antal elever.
Samverkan med branschen och arbetsplatsförlagt lärande är en del av uppdraget. Du kan även medverka i marknadsaktiviteter som exempelvis öppet hus och mässor mm. Att arbeta som lärare hos oss innebär möjlighet till ett varierat arbete med olika typer av utbildningar och uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och duktig på att motivera elever till att nå sina mål.
Du är tydlig i din ledarroll.
Som person har du lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med såväl elever, föräldrar som medarbetare.
Du bidrar gärna med din kreativitet och är inte rädd för att tänka nytt.
Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt anpassa dig efter nya omständigheter.
Erfarenhet/utbildning i Psykiatri är meriterande.
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa på Vård och omsorgsprogrammet är en fördel men inte ett krav.
ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Åsa Lundgren 0702267405 Jobbnummer
9582589