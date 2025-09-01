Lärare, Tyska
Jobway AB / Grundskollärarjobb / Alingsås Visa alla grundskollärarjobb i Alingsås
2025-09-01
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Alingsås
, Vårgårda
, Lerum
, Härryda
, Borås
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av en mindre skola med stark sammanhållning där du får möjlighet att göra skillnad? Vi söker nu en engagerad och relationsskapande tysklärare till Sollebrunn skola.
Vi söker en legitimerad lärare i tyska på 50% tjänstgöringsgrad. För rätt person finns möjlighet till utökad tjänst om du har behörighet i ytterligare ämnen. I tjänsten ingår:
Undervisning i tyska på högstadiet
Mentorskap för en årskurs på högstadiet
Undervisning i moderna språk för årskurs 6
Aktivt deltagande i skolans utvecklingsarbetePubliceringsdatum2025-09-01Kvalifikationer
Legitimerad lärare med behörighet i tyska
God pedagogisk förmåga att främja elevers lärande och förståelse
Förmåga att skapa goda relationer och ett tryggt klassrumsklimat
Tydlig i din kommunikation och undervisning
Meriterande:
Behörighet i ytterligare ämnen
Tidigare erfarenhet av läraryrket
Erfarenhet av att arbeta med elever i högstadieåldern
Vi erbjuder
En mindre skola med stark sammanhållning
Engagerad och stöttande skolledning
Konkurrenskraftig lön
Kollektivavtal med goda villkor
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
I denna rekrytering samarbetar Alingsås Kommun med rekryteringsföretaget Jobway. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om skolan:
Sollebrunn skola är en F-9 skola med två parallella klasser per årskurs. Här erbjuds en mindre skolmiljö med närhet mellan kollegor och elever. Skolan har ett komplett elevhälsoteam med psykolog, skolsköterska, kurator och specialpedagog på plats. Vi har en stabil och engagerad personalgrupp med hög behörighetsgrad. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Jobbnummer
9484826