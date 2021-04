Lärare trä och metallslöjd - Norrtälje kommun - Grundskolelärarjobb i Norrtälje

Norrtälje kommun / Grundskolelärarjobb / Norrtälje2021-04-12Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!2021-04-12Vi söker nu lärare i trä och metallslöjd till skolor i och utanför Rimbo. Tjänsten är förlagd till skolorna Bålbro, Rånäs, Edsbro och Skederid. Deltid 80%.I tjänsten ingår ansvar för planering genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi dokumenterar och följer upp elevernas lärande i den digitala lärplattformen Unikum. Du planerar och utgår från skolans styrdokument i planering av undervisningen. Tjänsten är fördelad på flera olika skolor vilket ställer krav att kommunicera med alla skolor och delta i skolornas projket där slöjdämnet ingår.Vi söker behörig trä- och metallslöjdslärare åk 3-9. Du kan arbeta självständigt men ser även samarbete inom arbetslaget som en framgångsfaktor för kollegialt lärande och måluppfyllelse. Du bidrar till ett gott och dynamiskt arbetsklimat genom att vara lösningsfokuserad, har en postitiv syn på elevernas olikheter ochbehov av individuella anpassningar. Du har ett professionellt förhållningssätt.Om arbetsplatsenTjänsten är förlagd på skolorna Skederid, Edsbro, Rånäs och Bålbro.Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.Augusti 210812Om Norrtälje kommunNorrtälje är en trygg kommun med drygt 60 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.2 500 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar. Just nu NPF-säkrar vi våra skolor och förskolor och utvecklar hållbara stadsdelar. Norrtälje kommun är en rökfri kommun.Dyk in på vår webbplats och läs mer om vår vision Global livsstil - lokalt liv. https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/ Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något minoritetsspråk eller annat språk.Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-05-01Norrtälje kommun5685453