Lärare till Utsikten
2026-03-24
Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.se
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, anpassat gymnasium, elevboende med internat, vuxenutbildning, kulturskola i Dals-Ed. Verksamheterna är av avgörande betydelse för samhällsmedborgarna. Med öppenhet och ansvarskänsla arbetar drygt 300 medarbetare inom förvaltningen med stor respekt för sina uppdrag. Korta beslutsvägar och ett gott samarbetsklimat skapar goda förutsättningar för utveckling med kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens hemsida www.dalsed.se
Utsiktens skola bedriver gymnasieprogram, introduktionsprogram samt individuella och nationella program inom den anpassade gymnasieskolan. Till vårt gymnasium och anpassade gymnasium söker vi nu gymnasielärare i matematik, fordonsvård och godshantering, fastighet och byggnation, samt bowlinglärare till NIU.
ARBETSUPPGIFTER:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i aktuellt ämne. Samverka med andra lärare för att utveckla undervisningen och skolmiljön, samt bedriva aktivt mentorskap.
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare inom aktuella ämnen. Erfarenhet av arbete inom anpassad gymnasieskola är meriterande liksom fördjupning inom det specialpedagogiska fältet. Kännedom om förhållningssätt och arbetsmetoder som stödjer utvecklingen hos elever med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF är önskvärt. Kunskaper om autism, tecken som stöd, bildstöd, tydliggörande pedagogik samt den anpassade gymnasieskolans läroplan och kursplaner samt ämnesområdesplaner är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
• Tillsvidareanställning
• Tillträde 20260811
• Sysselsättningsgrad: Lärare i matematik 60%
Lärare i fordonsvård och godshantering 40%
Lärare i fastighet och byggnation 40%
Lärare i Bowling 30%
• Arbetet förlagt till dagtid
ÖVRIGT:
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Anställning förutsätter uppvisande av utdrag ur belastningsregistret enligt skollagen (2010:800) för arbete inom skola eller förskola. Beställ gärna ditt utdrag via Polismyndighetens e-tjänst.
Du väljer vilken tjänst/vilka tjänster du söker genom urvalsfrågorna i din ansökan.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Du ansöker via länken *Ansök* senast 2026-04-19.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dals-Eds kommun
(org.nr 212000-1413), https://www.dalsed.se
Biträdande Rektor
Annelie Särud annelie.sarud@utb.dalsed.se 0534-192 61
9815330