Lärare till resursteam
2025-08-15
Vi söker en lärare till Grundskoleförvaltningens resursteam. Teamet har varit verksamt några år och nu behöver vi utöka med en lärare. Resursteamet består idag av fyra personer (socialpedagoger och lärare). Teamet arbetar med och stöttar särskilt utmanande elever. Är du en lärare som brinner för att skapa ordning, struktur och lärande som ger bästa möjliga resultat för eleven? Vill du bidra med kunskap och engagemang utifrån varje elevs unika förutsättningar? Då vill vi gärna att du söker till oss!
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Resursteamet är centralt placerad på Fredriksborgskolan i Borås. Teamet arbetar på uppdrag av rektorerna och bistår skolorna operativt för att underlätta ordning, struktur och lärande för dessa elever. Arbetet kring eleverna kommer att kunna bedrivas i skolans ordinarie lokaler, i andra lokaler som skolan har tillgång till eller i resursteamets egna lokaler.
Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga kompetenser i teamet skapar ni bästa möjliga förutsättningar för att nå resultat för både den enskilda eleven, klassen och skolan. Resursteamet förväntas höja kunskapen inom området i form av utbildning för personal samt skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan skolorna.
• Resursteamet genomför arbete direkt med eleven. Det kan bestå av undervisning samt socialt och motiverande arbete
• Resursteamet ska kunna utföra insatser direkt gentemot vårdnadshavare. Dessa kan bestå av samtal kring elevens situation, behov av stöd, vårdnadshavarnas roll och åtgärder
• Resursteamets insatser genomförs koordinerande med skolans övriga insatser samt med andra aktörer som eventuellt är inkopplade, till exempel BUP och IFO. Teamet bidrar kring samordning av insatser
Ditt arbete utgör stöd till rektor, lärare och elevhälsoteam och insatserna är kopplade till åtgärdsprogram och handlingsplaner där dokumentation och uppföljning sker.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i grundskolan. Du har en helhetssyn på uppdraget som pedagog och strävar ständigt efter att utveckla elevernas lärande kunskapsmässigt och socialt.
Du är tydlig i din ledarroll och anpassar undervisningen efter elevens förutsättningar. Du har en positiv elevsyn och utgår ifrån att alla elever kan och vill. Du ser samarbete och samverkan som en nödvändighet och har en bred kunskapssyn med inriktning på framtiden.
Du bör ha tidigare erfarenhet av att arbetat med barn/elever som har särskilt utmanande beteende och att du har kunskap inom lågaffektivt bemötande är en förutsättning. Det är viktigt att du kan agera professionellt och tålmodigt även i svåra och utmanande situationer.
