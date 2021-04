Lärare till Kronaskolan F-3 - Ale kommun, Kronaskolan - Grundskolelärarjobb i Ale

Prenumerera på nya jobb hos Ale kommun, Kronaskolan

Ale kommun, Kronaskolan / Grundskolelärarjobb / Ale2021-04-12Strax norr om Göteborg längs Göta älv ligger Ale kommun med en befolkning som ökar mest i regionen. Vi växer med 200 bostäder om året. Frågar du våra nya Alebor är goda kommunikationsmöjligheter, skog och vatten i vacker natur några anledningar. Kalla det gärna livskvalitet.I kommunen är vi cirka 2 500 anställda som ger Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du möta Alebornas förväntningar med oss?Vår skola är en F-3-skola i det växande samhället Älvängen. Här finns goda kommunikationer in till Göteborg men även naturen runt husknuten. Vi har cirka 430 elever på Kronaskolan F-3 och använder idag två lokaler som ligger nära varandra. Till hösten kommer tre spår F-2 befinna sig i Madenhuset och två spår F-2 samt årskurs 3 i den nya skolbyggnaden Kronahuset som invigdes 2016. Fritidshemmet finns i båda hus och en liten Flexgrupp i Madenhuset. I den nya skolbyggnaden är även Kronans mellanstadie och särskolan, som vi har ett samarbete med, placerade.2021-04-12Du är en person som har både elevernas kunskaps- och sociala utveckling i fokus. Du är övertygad om att engagerade pedagoger kan göra skillnad för eleverna. Du reflekterar över elevernas lärande och vill utveckla din undervisning i samarbete med dina kollegor. Du gillar utmaningen att hitta rätt anpassning för varje elev. Du är en tydlig ledare i klassrummet och vet om betydelsen av kontinuitet men är samtidigt beredd att testa nytt. Du som instämmer i det kommer att trivas hos oss!Vi söker nu en grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 1-3.Som lärare är du ansvarig för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Fokus är på att eleverna skall uppnå läroplanens och kursplanernas mål. Du arbetar för att eleverna utvecklar sina kunskaper och förmågor och blir kompetenta samhällsmedborgare. Du kan skapa ett gynnsamt klimat för eleverna där de trivs och utvecklas även socialt. Du vet betydelsen av att vara en tydlig och engagerad ledare i klassrummet. För att lyckas med ditt uppdrag utformar och anpassar du elevernas lärmiljö tillsammans med eleven. Till din hjälp i det arbetet har du både ditt arbetslag och skolans elevhälsoteam.Det ingår även att du bedömer elevernas kunskapsnivå fortlöpande där du ser den formativa bedömningen som ledande. Du dokumenterar elevernas lärande för att kunna se nästa steg i utvecklingsprocessen. En tät kontakt och ett gott samarbete med vårdnadshavare utöver utvecklingssamtalen kring barnen är viktigt för dig. På så sätt skapar du förutsättningar för eleven att nå framgång.Det är betydelsefullt att du samarbetar nära med dina kolleger i arbetslaget, fritidshemmet, elevhälsan samt vid behov även med funktioner och myndigheter utanför skolan, allt i syfte att skapa så bra förutsättningar som möjligt och att förebygga svårigheter för elevernas kunskapsutveckling.Du är legitimerad lärare för åk 1-3. Du har behörighet att undervisa svenska, matematik och antingen SO- eller NO-ämnena. Det är meriterande om du har en bred behörighet där även vissa praktiska ämnen ingår. Du har gedigna kunskaper om läs- och skrivinlärningen samt om hur elever tillägnar sig grundläggande matematiska färdigheter. Du förfogar över en välfylld metodisk och didaktisk verktygslåda och är van vid att anpassa lärmiljön för varje enskild elev. Det är viktigt att du har en god ledarskapsförmåga, dvs. att du kan kommunicera målen som ska uppnås, sätta upp delmål, göra prioriteringar samt utgå ifrån elevernas styrkor för att lyfta och hjälpa dem under lärprocessen. Du motiverar, ger stöd och skapar möjligheter för elevernas utveckling. Du lyssnar på elever, vårdnadshavare och annan personal i syfte att hitta lösningar och strategier i elevens lärande. Du visar förståelse för elevernas olika förutsättningar och förmågor att ägna åt sig kunskaper. Du har lätt för att bygga relationer till elever. Som person är du lugn, har ett lågaffektivt bemötande och förmågan att fokusera på rätt saker. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya situationer. För att passa för tjänsten behöver du vara en stabil och trygg person. Att ta initiativ och se till att arbetet går framåt är självklart för dig, oavsett om du arbetar själv eller tillsammans med andra. Du är duktig på att kommunicera både muntligt och skriftligt.ÖVRIGTMånadslön. Individuell lönesättning.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-23 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-26Ale kommun, Kronaskolan5683787