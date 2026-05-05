Lärare till Industritekniska programmet
Vara kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Vara Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Vara
2026-05-05
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utbilda gymnasieelever mot arbete inom industribranschen? Kanske är du den yrkeslärare vi söker till Lagmansgymnasiets Industritekniska program med inriktning mot produkt- och maskinteknik. I nuläget håller vi på med en omorganisation och tjänsten är i första hand en visstidsanställning under kommande läsår.
Din roll
I rollen krävs god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa och upprätthålla ett positivt och professionellt arbetsklimat tillsammans med såväl kollegor som elever i gymnasieåldern. Mentorsskap och kontakt med vårdnadshavare ingår i uppdraget.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker en kvalificerad medarbetare med bred kompetens inom tillverkning och arbete med industriell utrustning. Du har kunskaper inom CNC-svarvning och fräsning, ritningsläsning, CAD samt bearbetning i manuella svarvar och fräsar.
Vi ser gärna att du också har kompetens inom automation, robotteknik, drift och underhåll samt material- och produktionsstyrning.
Vi ser gärna att du har en lärarlegitimation men lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är pedagogisk, strukturerad och ansvarstagande samt har god kommunikativ förmåga. Du är flexibel, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för att arbeta med ungdomar utifrån deras olika förutsättningar och bidra till deras utveckling. Vidare är du initiativrik och har förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Din framtida arbetsplats
Lagmansgymnasiet är en lagom stor skola med tio gymnasieprogram. Läsåret 2025/2026 går det ca 480 elever på skolan. Skolan leds av två rektorer som ansvarar för fem program var.
På Lagmansgymnasiet råder det fin stämning och en god kontakt mellan elever och personal. Vi arbetar aktivt för att skapa en så god studie- och arbetsmiljö som möjligt. Alla syns på Lagmansgymnasiet! Skolan är Erasmusackrediterad och det möjliggör att elever kan få åka på studieresor och att skolans personal har möjlighet till kurser och jobbskuggning.
Lagmansgymnasiet har en stark koppling till näringslivet och industrin i Vara kommun och är en del av Teknik College. Teknik College är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningssamordnare som syftar till att öka status och kvalitet på industrirelevanta utbildningar.Publiceringsdatum2026-05-05Övrig information
Lärarlegitimation är ett krav för att få en tillsvidareanställning som lärare.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas visa upp ett utdrag från belastningsregistret enligt lag (2000:873). Blanketten kan hämtas på www.polisen.se/Service
Du behöver ha körkort för att kunna göra studiebesök med elever eller besöka APL-platser.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
)
534 81 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor bildning, Lagmansgymnasiet Kontakt
Facklig företrädare, nås via kontaktcenter 0512-31000 Jobbnummer
9890752