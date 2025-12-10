Lärare till fritidshem
2025-12-10
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Verksamheten ska genomsyras av kommunens värdegrund som är respekt, omtanke och trygghet något som innebär att jag som medarbetare också agerar med respekt, omtanke och trygghet.
Nu söker vi utbildade lärare till vårt team i fritidshemmet.
Du blir en viktig del i teamet som verkar för att eleverna får en god kunskapsutveckling före och efter skoldagen samt under lov. Tillsammans arbetar ni för att skapa en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån befintliga styrdokument och lagar.
Du är en god förebild och arbetar för att utveckla och stärka elevernas sociala samspel. Mycket av verksamheten är förlagd utomhus.
Tjänsten är ansvarig i den pedagogiska verksamheten, som sätter eleven i centrum. Du kommer vara en naturlig del av en fritidshemsverksamhet där eleverna känner trygghet, glädje, engagemang och lust till lärande och utveckling.
Som lärare i fritidshem hos oss vill vi att du visar tydligt elevfokus samt ser olikheter som en tillgång. Stor samverkan och samarbete sker löpande med skolans verksamhet och personal samt vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare i fritidshem. Erfarenhet är meriterande, men även du som är nyexaminerad är varmt välkommen att söka.
Stor vikt läggs vid din förmåga till flexibilitet och förståelse för att driva utveckling i en verksamhet framåt.
Dina personliga egenskaper som vi värdesätter i denna rekrytering är att du är kommunikativ och har lätt att bygga relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi fäster även stor vikt vid din förmåga att samarbeta med andra samt hur du kan få andra människor engagerade.
Vi kommer löpande hantera denna rekrytering vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen så tveka inte med din ansökan redan idag!
Tjänsterna tillsätts om erforderliga politiska beslut fattas.
Tjänsten omfattas av registerutdrag.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Malung-Sälens kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun
Rektor Sälens och Rörbäcksnäs skola
