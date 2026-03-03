Lärare till Fordons- och transportprogrammet 100 %
Alingsås Yrkesgymnasium AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Alingsås Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Alingsås
2026-03-03
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås Yrkesgymnasium AB i Alingsås
Lärare till Fordons- och transportprogrammet - 100 %
Ditt uppdrag
Alingsås Yrkesgymnasium söker nu en engagerad och legitimerad lärare till Fordons- och transportprogrammet.
Du kommer att undervisa elever inom fordonsämnen på gymnasienivå och ansvara för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i enlighet med gällande styrdokument. I uppdraget ingår även bedömning och betygssättning.
Undervisningen kombinerar teori och praktiskt arbete i verkstadsmiljö. Du ansvarar för att skapa en trygg, strukturerad och yrkesnära lärmiljö där säkerhet, kvalitet och branschkrav är en naturlig del av undervisningen.
Du samarbetar nära kollegor inom både yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Mentorskap och andra gemensamma uppgifter kan ingå i tjänsten, i likhet med övriga lärare på skolan.
Om skolan
Alingsås Yrkesgymnasium är en växande skola med cirka 100 elever inom programmen Frisör samt Fordon och transport. Vi erbjuder yrkesutbildningar där teori och praktik kombineras - både på skolan och ute på arbetsplatser (APL).
Vår undervisning präglas av närhet, flexibilitet och praktiskt lärande. Det kollegiala samarbetet är starkt och vi arbetar nära varandra mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Hos oss möter du elever med yrkesfokus, driv och varierande studiebakgrund.Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad yrkeslärare inom fordon och transport (eller har pågående yrkeslärarutbildning)
har relevant yrkeserfarenhet inom fordonsbranschen
har god kännedom om branschens krav och utveckling
är trygg, tydlig och relationsskapande i ditt ledarskap
har förmåga att kombinera struktur med flexibilitet i undervisningen
delar skolans värdegrund och vill arbeta elevnära
Meriterande:
erfarenhet av undervisning på gymnasiet
behörighet inom flera delar av fordonsområdet
erfarenhet av arbete med APL och branschsamverkan
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Ett nära och engagerat kollegium
En liten skola med korta beslutsvägar
En välutrustad verkstadsmiljö
Motiverade elever på väg mot arbetslivet
Möjlighet att vara med och utveckla programmet i nära samarbete med branschen
Genom att arbeta hos oss bidrar du till att utbilda framtidens yrkesskickliga medarbetare inom fordonsbranschen.Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning kan komma att tillämpas)
Omfattning: 100 %
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka ditt CV, personliga brev och övriga dokument till: Shadi@alingsasyg.se
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
Rektor
0720-041129 Shadi@alingsasyg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Skicka ditt CV, personliga brev och övriga dokument till Shadi@alingsasyg.se
E-post: Shadi@alingsasyg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Yrkesgymnasium AB
(org.nr 556729-0548), http://www.alingsasyg.se
Smålandsgatan 4 (visa karta
)
441 57 ALINGSÅS Jobbnummer
9774263