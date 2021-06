Lärare SVA/SFI till Vuxenutbildningen - Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen - Gymnasielärarjobb i Skara

Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen / Gymnasielärarjobb / Skara2021-07-01Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att ge barn och elever bästa möjliga kvalitet på utbildning. Vi arbetar tillsammans och framåt på ett hållbart och långsiktigt sätt samt värdesätter organisationens samlade kompetens.Vi ser vikten av att utgå från barn och elevers motivation och intresse, lära tillsammans och tänka kreativt. Att dra nytta av den digitala teknikutvecklingen samt öppna upp för olika lärmiljöer är en självklarhet för oss.Till stöd i vårt arbete har vi våra ledordTillsammans och framåt - Mod och initiativ - Engagemang och serviceNu söker vi en ny medarbetare till vuxenutbildningen!Ditt uppdragDu kommer att arbeta med att undervisa i svenska för invandrare.Arbetslagen har ett flexibelt arbetssätt i en kombination med när-, distans-, och fjärrundervisning anpassat utifrån blended learning, kurs och individens behov.För att arbeta som lärare i svenska som andraspråk och svenska som invandrare behöver du- Ha lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska för invandrare alt. svenska som andraspråk.- Ha en god IKT-pedagogisk kompetens.- Ha en kreativ förmåga, tänka nytt och våga ta initiativ.- Vara en trygg pedagogisk ledare.- Ha god förmåga att ta olika perspektiv.- Ha god förmåga att strukturera, planera, organisera och följa upp det pedagogiska arbetet utifrån de styrdokument som finns.- Ha god förmåga att skapa respektfulla relationer med elever och kollegor.Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning, flexibla studieformer, läs- och skrivinlärning/specialpedagogiska anpassningar.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Vem är du?Genom samarbete, nytänkande och ett stort servicefokus vill du vara med och utveckla Skara kommun till att bli en bättre stad att bo, leva och verka i.Skara kommun värdesätter att du har en medvetenhet kring att skolan är till för alla och att uppdraget som pedagog är att möta alla oavsett förmågor, bakgrund och sociala/ekonomiska möjligheter.Tillsammans skapar vi ett bättre Skara!Vi erbjuder digVi erbjuder dig en nära organisation där du har möjlighet till utveckling. Vi är professionella med stort servicefokus. Vi vågar genom att ta för oss och vill hela tiden bli bättre. Hos oss har du rätt till en rökfri arbetstid.Tillsammans skapar vi ett bättre Skara!AnställningsvillkorAnställningen är tillsvidare och på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Viss kvällsundervisning förekommer.Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.RegisterutdragSkara kommun vill stärka skyddet för barn och elever och tillämpar en utökning av det lagstadgade registerskyddet (lagen om registerkontroll 2000:873). Registerkontroll görs för all personal som anställs eller ska göra praktik inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen http://www.polisen.se/service Skara, vår anrika landsbygdsstad, är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Här finns ett rikt näringsliv, kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. Skara kommuns medarbetare levererar varje dag Sveriges viktigaste jobb; vi ger våra äldre en hjälpande hand, vi lär barn att läsa och formar hållbara miljöer. Vi är med och skapar svensk välfärd helt enkelt!Sök gärna mer information om Skara kommun på www.skara.se . Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-07-01MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-27Skara kommun, Barn och utbildningsförvaltningen5839975