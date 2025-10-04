Lärare/studiehandledare i nederländska
2025-10-04
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
Vi på Rävemåla Friskola är en icke vinstdrivande friskola som brinner för elevernas välmående, utveckling och lärande. Vi söker nu dig som trivs med att interagera med barn i olika åldrar (6-13 år) och som tycker det är roligt och stimulerande att stötta elever i olika lärandesituationer på vår skola.
Vi söker specifikt dig som behärskar det svenska språket väldigt bra liksom det nederländska språket. Denna tjänst är på ca 10 % och är en studiehandledartjänst där du kommer att stötta och hjälpa våra elever från Nederländerna att förstå främst teoretiska läromedelstexter i exempelvis so och no. Har du någon form av pedagogisk utbildning eller har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn i skola eller på fritidshem är detta extra meriterande.
Vi kommer att bjuda in kandidater för intervju innan vi fattar beslut om erbjudande av timanställning. Löpande rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: annika.turesson@ravemalafriskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rävemåla Friskola AB
(org.nr 559043-4766)
Kyrkogatan 31 C (visa karta
)
362 98 ÄLMEBODA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rektor
Annika Turesson annika.turesson@ravemalafriskola.se 0735179441 Jobbnummer
9540735