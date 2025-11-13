Lärare sång- och pianoundervisning Borgholms kommun
2025-11-13
Utbildningsförvaltningen har som uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga och frivilliga skolväsendet för barn och ungdomar samt omsorgsverksamhet för barn.
Detta innefattar familjedaghem, förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar, fritidshem, bibliotek och kulturskola.
Vi har en mycket aktiv kulturskola med ett brett och varierat utbud. Vi söker nu en lärare i sång- och pianoundervisning på ett vikariat om 100%. Uppdelning på 50% sång och 50% piano kan också vara intressant.
I vårt arbete utgår vi från våra värdeord: Välkomnande-Utvecklande-Tillsammans.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
Undervisning i solosång, körsång och pianoundervisning. Tillhörande administrativt arbete och lektionsplanering.Kvalifikationer
Stor vikt läggs på personlig lämplighet, relevant utbildning och erfarenhet.
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
