Lärare Råneskolan åk 4-6
2025-10-23
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Varmt välkommen till oss på Råneskolan, en plats för lärande, en plats att växa på och att längta till!
Vår skola ligger i Råneå, ett mindre samhälle ca 20 minuter från Luleå. Här är vägarna korta till landsbygd, skogsland, skärgård och storslagna älvdalar men också mellan människor. Friluftsliv och natur är en central del av vardagen och det märks förstås även hos oss på Råneskolan. I Råneå möts dessutom människor från alla världens hörn och den kulturella mångfalden ser vi på skolan som en styrka att värna om.
Vi i personalen värnar också om varandra. Vi lägger stor vikt vid det personalsociala och vill verkligen att du ska känna dig som en i gänget. Hoppas du också vill vara en del av vårt gäng!
Läs gärna mer om vår skola på länken nedan:https://www.lulea.se/utbildning--forskola/grundskola/kommunala-fristaende-grundskolor/raneskolan.html
Kika gärna också på filmen om Råneskolan: https://www.youtube.com/watch?v=DMvkz-evsLoPubliceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Du kommer undervisa våra elever i årskurs 5. Du samverkar med dina kollegor, arbetslag och elevhälsoteamet för att forma en stimulerande och utvecklande lärmiljö för eleverna. Mentorskap är en del av tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker efter dig som har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i något eller några av de behörighetsgivande ämnena ma/sv/eng gärna i kombination med SO alt. NO. Har du inte en färdig legitimation eller saknar behörighet i något av de angivna ämnena kan du trots detta komma att vara intressant för tjänsten.
Som person är du kreativ, lösningsorienterad och har en förmåga att entusiasmera och få med dig eleverna. Du ställer krav och visar att du tror på deras förmågor. Du trivs också att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet och handlingskraft.
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
