Lärare mot fritidshem Gylle skola
2025-09-01
Vill du vara en viktig del i en helhet där trygghet, utvecklings- och förbättringsarbete är i ständigt fokus? Då är du varmt välkommen till oss på Gylle skola som är en plats där vi delar kunskap och antar utmaningar tillsammans!
Gylle skola är belägen cirka fyra kilometer söder om Borlänge centrum, med goda bussförbindelser till både centrum och landsbygd. Det är en F-9 skola med cirka 900 elever. Med sitt breda upptagningsområde är Gylle skola Dalarnas största grundskola. Skolan består av flera byggnader med tillhörande idrottshall och matsal. Utomhusmiljön erbjuder möjlighet till olika aktiviteter, där närhet till grönområde, lekparker, fotbollsplan och ishall kompletterar verksamhetens olika behov.
Skolbyggnaderna är under stor förändring där F-3 och 4-6 husen står klara, liksom idrottshall och huvudmatssalen. Under VT 2025 har de nya praktisktestetiska huset tagits i bruk samt ytterligare några matsalar. Med fortsatt strävan efter att vara Dalarnas största grundskola och en del av den processen är att vi kommer utveckla enheten F-6 till en fyrparallellig verksamhet.
På enheten F-6 arbetar cirka 75 personer. Våra personalgrupper kännetecknas av engagemang och delaktighet. Vi har starka arbetslag med hög behörighet som är organiserade utifrån årskurser. Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede där stort fokus är på att utveckla elevernas digitala förmåga och samtidigt fortsätta vårt viktiga arbete med att vara en läsande skola, för en ökad måluppfyllelse i samtliga ämnen.
Tillsammans vill vi skapa en trygg skola, där alla elever går ut årskurs 9 med positiv självkänsla och en stark framtidstro. Därför arbetar vi kontinuerligt med fortbildning och utveckling där fokus ligger på att alla elever ska lyckas. Vi söker därför dig som vill vara med i vår spännande process med byggnationen av framtidens skola och bidra till verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete.
Kom och bli en av oss!
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhetPubliceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Vi söker nu lärare mot fritidshem till årskurs F-6, fördelat i olika team. Under detta läsår kommer vi att fortsätta satsa på att utveckla fritidshemmet och vi vill ha dig med som är en kreativ, driven och inspirerande pedagog.
Vi arbetar för att ta vara på elevernas intresse och skapa situationer där eleverna kan utmana sitt lärande, vilket bidrar till stimulerande lärmiljöer. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.
Uppdraget är riktat mot skolans och fritidshemmets verksamhet utifrån elevers behov.
I rollen som lärare mot fritidshem arbetar du tillsammans med dina kollegor på fritidshemmet med målet att skapa en meningsfylld fritidstid för eleverna. Tillsammans ansvarar ni för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet och därmed bidra till att fritidshemmets läroplansmål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du förväntas också vara delaktig i skolans övriga kvalitetsarbete och det är viktigt att vi är överens om att rasten är en viktig del av elevernas skoldag.
Under skoldagen arbetar du i nära samarbete med mentor i klass och fungerar som ett pedagogiskt och socialt stöd till elever. Du bedriver vissa lektioner i hel- eller halvklass, exempelvis vid praktiskt lärande (PL-pass) och vid frånvaro. Du tar ett stort ansvar för det sociala samspelet i korridorer, vid förflyttningar och på raster.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lärare mot fritidshem/fritidspedagog.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot pedagogiskt arbete är meriterande, exempelvis barnskötar- eller fritidsledarutbildning.
Tidigare erfarenhet av läraryrket är meriterande, exempelvis i förskola, förskoleklass, grundskola eller fritidshem.
Har du tidigare erfarenhet av utomhuspedagogik är det meriterande liksom fortbildning inom pedagogik och skapande/estetiska lärprocesser såsom musik, bild, drama och dans.
Du har god förmåga att samarbeta, är lyhörd och har lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv.
Du har en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt och anpassar ditt sätt att kommunicera utifrån situation.
Du har god förståelse för hur barn tar till sig kunskap och har olika förutsättningar för lärande.
Du är bra på att skapa goda relationer med såväl barn som vuxna.
Du är trygg, stabil, nyfiken och förväntas vilja vara med och driva skolans och fritidshemmets utveckling framåt.
Du är ansvarstagande har lätt för att ta initiativ och tycker om att sätta i gång aktiviteter i verksamheten.
Du är flexibel och kan lätt anpassa dig till ändrade omständigheter utifrån elevers behov i verksamheten.
Du har ett positivt förhållningssätt med utgångspunkt i att alla barn är allas ansvar.
Du har förmåga att arbeta självständigt när uppdraget så kräver.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.
Välkommen med din ansökan!
