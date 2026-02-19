Lärare mot fritidshem Gylle skola
2026-02-19
Vill du vara en del av en verksamhet där trygghet, utveckling och förbättringsarbete är fundamentet i allt vi gör? Välkommen till Gylle skola - en arbetsplats där vi delar kunskap, tar oss an utmaningar tillsammans och där både elever och personal får växa.
Gylle skola är Dalarnas största grundskola, en F-9-enhet med cirka 900 elever. Skolan ligger strax söder om Borlänge centrum med goda kommunikationer och ett brett upptagningsområde som skapar mångfald och rika möjligheter till lärande.
Gylle skola F-6-har sedan april 2025 helt färdigställda, nya, moderna och välutrustade lärmiljöer - inklusive idrottshall och matsal - framtagna för att stödja en varierad och framtidsorienterad undervisning. Tillsammans med vår engagerade och behöriga personalgrupp, organiserad i starka årskurslag, skapar dessa lokaler ett framgångsrecept där professionalism, elevfokus och goda strukturer möts.
På enheten F-6 arbetar cirka 80 medarbetare i olika funktioner som alla bidrar till en trygg och lärande miljö. Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede med fokus på att stärka elevernas digitala kompetens och samtidigt värna vår profil som en läsande skola, för att öka måluppfyllelsen i alla ämnen.
Tillsammans strävar vi efter att varje elev ska lämna årskurs 9 med positiv självkänsla, framtidstro och starka kunskaper. För att nå dit satsar vi kontinuerligt på kompetensutveckling och gemensamt förbättringsarbete.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vår fortsatta resa och bidra till utvecklingen av framtidens skola här på Gylle skola.
Varmt välkommen att bli en av oss!
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Vi söker nu lärare mot fritidshem till årskurs F-6, fördelat i olika team. Under det kommande läsåret fortsätter vi att satsa på att utveckla fritidshemmet. Vi vill ha dig med som är en kreativ, driven och inspirerande pedagog.
Vi arbetar för att ta vara på elevernas intresse och skapa situationer där eleverna kan utmana sitt lärande, vilket bidrar till stimulerande lärmiljöer. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, lärande, rörelse, skapande arbete och social utveckling.
Uppdraget är riktat mot skolans och fritidshemmets verksamhet utifrån elevers behov.
I rollen som lärare mot fritidshem arbetar du tillsammans med dina kollegor på fritidshemmet med målet att skapa en meningsfull fritidstid för eleverna. Tillsammans ansvarar ni för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet och därmed bidra till att fritidshemmets läroplansmål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du förväntas också vara delaktig i skolans övriga kvalitetsarbete.
Under skoldagen arbetar du i nära samarbete med mentor i klass och fungerar som ett pedagogiskt och socialt stöd till elever. Du bedriver vissa lektioner i hel- eller halvklass, exempelvis vid praktiskt lärande och vid frånvaro. Du tar ett stort ansvar för det sociala samspelet i korridorer, vid förflyttningar och på raster.
Rastverksamhet och daglig rörelse utgör viktiga delar av elevernas lärande och välmående och ska därför planeras, organiseras och följas upp som en integrerad del av skolans uppdrag.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Vi söker dig som är legitimerad lärare mot fritidshem/fritidspedagog.
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande, trygg och skapar goda relationer med såväl barn som vuxna.
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt och anpassar ditt sätt att kommunicera utifrån situation.
Positivt förhållningssätt med utgångspunkt i att alla barn är allas ansvar.
Initiativförmåga och vilja att vara med och driva skolans och fritidshemmets utveckling framåt.
God förståelse för hur barn tar till sig kunskap och kan på ett flexibelt sätt anpassa dig och dina planer utifrån elevers behov.
God förmåga att arbeta självständigt när uppdraget så kräver.
Meriterande kvalifikationer:
* Eftergymnasial utbildning med inriktning mot pedagogiskt arbete exempelvis barnskötar- eller fritidsledarutbildning.
* Tidigare erfarenhet av läraryrket exempelvis i förskola, förskoleklass, grundskola eller fritidshem.
* Förtrogen med fritidshemmets och skolans styrdokument och planerar verksamheten utifrån dessa.
* Erfarenhet av och bedriver ett språkutvecklande arbete i alla aktiviteter, både i skola och på fritidshemmet. Detta med lärmiljöer som stödjer ordförråd, begreppsutveckling och kommunikation i både sociala och pedagogiska sammanhang.
* Tidigare erfarenhet av utomhuspedagogik liksom fortbildning inom pedagogik och skapande/estetiska lärprocesser såsom musik, bild, drama och dans.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
