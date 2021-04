Lärare med specialpedagogisk inriktning till Björknäs grundsärsk - Nacka kommun - Speciallärarjobb i Nacka

Nacka kommun / Speciallärarjobb / Nacka2021-04-07Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.Nackas kommunala skolor når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi har ett aktivt utbyte mellan våra 2 600 medarbetare som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium.Björknäs grundsärskola söker erfaren lärareVill du arbeta i en väl fungerande grundsärskola med kompentent och erfaren personal, där såväl barn och elever som medarbetare trivs?Uppdraget som lärareDu kommer att vara pedagogiskt ansvarig för en klass där 5 - 6 elever går.Du ansvarar för planering, genomförande, bedömning och dokumentation. Du är ansvarig för föräldrasamarbete och helheten runt klassen. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av pedagogiskt arbete och undervisning i en eller flera grundsärskoleklasser, där de flesta läser ämnesområden. Du kommer att ha nära samarbete med övriga lärare och assistenter och du kommer att leda ett arbetslag med elevassistenter i den klass där du är pedagogiskt ansvarig. Du ska tycka det är en självklarhet att hjälpa till med eleverna vid till exempel lunch och toalettbesök mm.Vi erbjuder digEn vacker närmiljö i natursköna Saltsjö-Boo med engagerade kollegor och nyfikna barn.Björknäs grundsärskola ingår i samma enhet som Solfjäderns specialförskola och Björknäs gymnasiesärskola. Vi har 35 barn och elever som har flerfunktionsnedsättningar, där de flesta av eleverna läser ämnesområden.Vi erbjuder dig ett intressant och inspirerande jobb i en trivsam skola. Du samarbetar med dina lärarkollegor, samt med arbetslaget i den klass är du kommer att vara pedagogiskt ansvarig. På enheten arbetar en övergripande specialpedagog som går in och stöttar elevassistenterna och lärarna.Björknäs grundsärskola skola är en skola som vill vara i framkant som ständigt utvecklar och förbättrar det pedagogiska arbetet tillsammans. Vi arbetar i team och värdesätter och prioriterar kollegialt lärande. Lärarna samplanerar och hjälper varandra i undervisningen.Vi har lärare och elevassistenter med lång erfarenhet av att arbeta i särskola med barn som har flerfunktionsnedsättningar. Bland medarbetarna finns flera olika kompetenser som bildpedagog och specialpedagog. Det finns utbildning och kunskap inom motorik och taktil stimulering. På skolan finns ett "vita rummet" och ett "svarta rummet", där vi har aktiviteter och lektioner med sinnesstimulering.På Björknäs grundsärskola använder vi oss av digitala verktyg och alternativa styrsätt för att öka självständigheten hos eleverna. Skolan har under flera år arbetat med digitalt lärande. Vi har en bred kunskap och erfarenhet kring AKK.En förmiddag i veckan finns en utbildad pedagogisk tjänstehund på skolan, som arbetar tillsammans med vår specialpedagog för att på ett lekfullt sätt motivera och stimulera till inlärning.Du kommer befinna dig i en fungerande verksamhet där tydliga strukturer är viktigt. Gemensamma fortbildningsdagar och kompetensutbildning.I varje klass finns en pedagogiskt ansvarig lärare och flera elevassistenter.Pedagogisk lunch.Fri parkering.Friskvårdspeng 1500 kr/år.2021-04-07Du har en flerårig erfarenhet av att arbeta inom särskola, med elever som har flerfunktionsvariationer och NPF. Du är utbildad lärare/förskollärare, gärna med specialpedagogisk påbyggnad. Erfarenhet av arbete med elever som har autism och IF är meriterande.Du är kompetent kring att använda alternativa pedagogiska verktyg och AKK i din undervisning med eleverna. Du är van att ha både individuell undervisning och undervisning i grupp.Du ska vara intresserad av att driva utveckling inom särskola och integrera digitalt lärande i undervisningen. Erfarenhet av digitalt arbete inom särskola är meriterande.Du har stor pedagogisk fallenhet, har lätt för att samarbeta, tar egna initiativ och är öppen för nya idéer. Du är strukturerad, drivande och utåtriktad. Vid rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.Övrig informationAnställningsform: tillsvidare, heltid.Tillträde: 1 juli 2021, eller enligt överenskommelse.Ansökningshandlingarna ska bestå av: CV, personligt brev och dina legitimationer.Kontaktpersoner: Biträdande rektor Björknäs grundsärskola Ulrika Kjellberg, ulrika.kjellberg@nacka.se 070-431 85 25.Läs gärna mer om våra verksamheter på www.nacka.se. Sista dag att ansöka är 28/4 2021.Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdagen. Björknässkolan präglas av ett lugnt klimat där yngre och äldre elever är tillsammans på våra skolgårdar. För att öka trivseln och möjlighet till aktiviteter finns speciell personal för utemiljö och rastverksamhet.På Björknässkolan har vi olika ämnessalar för lärande. Vi har ett eget hus där naturorienterande ämnen och matematik står i centrum och salar som är utformade för kemi, fysik, teknik och biologistudier. På skolan finns en hemkunskapssal, musiksal, bildsal, flera slöjdsalar och två idrottshallar - allt för att ge eleverna goda möjligheter att utvecklas inom de praktiskt estetiska ämnena.Till Björknässkolans skolenhet hör även fem mindre skolor och särskilda undervisningsgrupper - Alphyddegruppen, Centrumgruppen, Björkbacken, Solfjäderns specialförskola och Björknäs gymnasiesärskola. Sista dag att ansöka är 2021-04-26