Lärare Ma/NO, tillsvidare 100%, Henåns skola år 4-6 - Orust kommun - Grundskolelärarjobb i Orust

Orust kommun / Grundskolelärarjobb / Orust2021-04-11Orust är västkustens största ö belägen cirka 6 mil norr om Göteborg. För oss står medborgarens behov och intressen i fokus och vi strävar alltid efter att leverera insatser av hög kvalitet utifrån perspektivet "de vi är till för". För detta krävs att vi har engagerade och kompetenta medarbetare som trivs med sitt jobb, vilket vår medarbetarundersökning visar att vi har. Orust kommun har de senaste åren varit högt placerade i flera utmärkelser så som den mest spännande arbetsgivaren inom offentlig förvaltning och bästa skolkommun. Välkommen till oss och ett meningsfullt arbete!Glädje, trygghet, mod, respekt, stolthet, utveckling och lärande är Henåns skolas grundpelare ochvärdegrundsord. Vår ambition är att erbjuda eleverna en utbildning som ger dem en bra grund för framtiden. Lärande är en rolig, utmanande och ständigt pågående process, därför söker pedagogerna ständigt nya vägar för att komma vidare inom pedagogisk utveckling. Hos oss kommer eleven att utvecklas och lära sig nya saker i en trygg men utmanande miljö. Förutom hög kvalitet på undervisning tror vi att vägen till kunskap sker genom bra relationer, omtanke, glädje och gemenskap. På vår skola arbetar vi för ett öppet klimat med god sammanhållning och vi tycker det är viktigt att vi bryr oss om varandra. För att lyckas med skolutveckling ser vi forskning och en professionell profil som en framgångsfaktor.Henåns skolas profil omfattar ett projekt med Högskolan Väst "Hitta drivet" som lett fram till ett ökat samarbete mellan stadierna samt att F-6 i samarbete med SPSM genomfört studiepaketet "Språkstörning". Vårt mål är att höja elevernas resultat samt att öka samarbetet mellan elever och personal från förskoleklass till åk 9, inom skolformerna grundsärskola/grundskola under läsåret. Under Coronapandemin har samarbetet av förklarliga skäl fått stå tillbaka, men vi ligger i startgroparna för att återuppta det så snart det går.Henåns skola har idag ca 540 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grund - och grundsärskola. Vi är ca 80 personal inom olika yrkesgrupper som arbetar på skolan. Skolan består av fyra enheter, åk F-3 samt fritidshem, åk 4-6, åk 7-9 och grundsärskola.2021-04-11Du ansvarar för planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten. Du dokumenterar, följer upp och utvärderar. Du medverkar i skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6. Du ingår i ett arbetslag och kommer vara mentor för en grupp elever. Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar, en hälsofrämjande arbetsmiljö och samarbete med kompetenta kollegor, ett nära samarbete med elevhälsans samtliga professioner, samt en stor arbetsgivares bredd och utvecklingsmöjligheter.Om digVi söker dig som har utbildning för undervisning i årskurs 4-6 med inriktning ma/no. Har du behörighet i fler ämnen är det ett plus. Du ser utvecklingsarbete som något positivt, och vill vara med och utveckla undervisningen och i förlängningen dig själv som person. Du har tålamod och kan skapa en trygg miljö för våra elever. Du har en välutvecklad kommunikativ och pedagogisk förmåga och ser vikten av samarbete då en stor del av arbetet innebär att arbeta i team runt eleverna. Du är förtrogen med och följer de kommunala och nationella styrdokumenten. Du kommunicerar, tar ansvar för och skapar ett gott arbetsklimat för att skapa en lugn, trygg och trivsam skolmiljö. Du ser samarbetet med hemmen som mycket viktigt och som en förutsättning för en bra verksamhet. Då vi arbetar med digitala pedagogiska verktyg för lärande, är det viktigt att du har digital kompetens och ärintresserad av att utveckla det digitala lärandet. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Vi är öppna för ansökningar både av dig som har erfarenhet och av dig som är nyutbildad.För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb: www.orust.se Orust kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt medbemannings och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Orust kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidFerietjänst 100%Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-02Orust kommun5683603