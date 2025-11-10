Lärare Ma 7-9
2025-11-10
Kunskapsskolan i Sverige driver grund- och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Kunskapsskolans första skolor startade år 2000 och idag går det drygt 14 500 elever i de 30grundskolorna och 7 gymnasieskolorna.
Kunskapsskolan Enköpingsöker nu lärare i Ma för åk 7-9 med start VT-26
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Enköping är en grundskola för årskurs 4-9och har idag cirka 580elever.Skolan startade 2001 och 2020 flyttade vi in i helt nya toppmoderna lokaler ett stenkast från järnväg och busstation.Vår skola erbjuder dig en arbetsplats med härliga kollegor som stöttar varandra. Vi har en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Känner du att du skulle vilja bli en i vårt gäng?Ta då chansen och sök!
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs yrkesskickliga lärare med ett stort engagemang för eleven. På Kunskapsskolan sätter vi alltid individen i centrum och söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska lyckas.
Förutom att vara ämneslärare är du också personlig handledare åt ett tjugotal elever och vi avsätter tid i schemat för dig som lärare att ha ett individuellt handledningssamtal varje vecka med var och en av dina elever. Samtalen ger dig som lärare ett unikt tillfälle att ha möjlighet att kunna fånga upp dina elever och ge var och en den stöttning just den behöver för att de ska må bra och lyckas nå sina mål.
Likväl som det är fantastiskt och roligt attvara lärare så kan det också vara tufft och utmanande ibland. Då är det skönt att inte vara ensam. På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete där vi delar både motgång och framgång. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar varken i ämnesundervisningen eller med enskilda elever eller grupper. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
För att underlätta för dig i ditt arbete och möjliggöra för dig att fokusera din tid på elevernahar vi samlat en stor del av våra läromedel på vår digitala portal, Kunskapsporten. För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och läromedel. Alla elever har tillgång till en egen Chromebook men i matematik har eleverna även en egen mattebokPubliceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Då vi har en mattelärare på högstadiet som ska vara föräldraledig ett år. Därför behöver vi en trygg och stabil lärare som kan ta vid. Vi söker därför en legitimerad lärare i matematikDu ska vara väl förtrogen med LGR-22 samt formativ bedömning.
Meriterande kvalifikationer
Vi söker en pedagog som drivs av skolutveckling och som kan tycka att det är spännande att aktivt få vara med och utveckla skolan framåt.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning samt handledning eller mentorskap. För oss är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och har en lösningsfokuserad inställning.
Vi sätter också stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en visstid på 100% med eventuell möjlighet till tillsvidare. Tillträde januari 2026
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 30 november.Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektorLena Odén pålena.oden@kunskapsskolan.semo
bil076-77 97 698 eller
biträdande rektor Emil Norrström emil.norrstrom@kunskapsskolan.semo
bil 073-50 92 936
Mer information på om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida,kunskapsskolan.se/kunskapsgymnasiet.se
