Lärare lovskola (tim) - Motala kommun, Enhet Platengymnasiet - Grundskolelärarjobb i Motala

Motala kommun, Enhet Platengymnasiet / Grundskolelärarjobb / Motala2021-04-08Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår mission är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.Verksamhet grundskola/särskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt grundsärskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.2021-04-08Undervisa elever som riskerar att inte nå målen i svenska, engelska eller matematik på lov- och/eller sommarskolan i Motala kommun.Undervisning i övriga ämnen kan komma ifråga om behov och lärarkompetens finns.Undervisningen skräddarsys för varje elev utifrån sin specifika situation. Vår målsättning är, förutom att ge eleverna bättre ämneskunskaper, att öka inspirationen och elevens fokus inför kommande studier.Undervisningen kan under rådande omständigheter behöva ske genom distansundervisning.Vi söker dig som har lärarexamen och lärarlegitimation avsedd för arbete i grundskolans senare år och/eller gymnasiet, med behörighet att undervisa i svenska, matematik och/eller engelska. Behörighet i andra ämnen är också meriterande.ÖVRIGTTillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.Notera vikten av att du söker tjänsten digitalt via www.offentligajobb.se Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning 11 dagar - 3 månader, tillträde: Tillträde 210611, upphör: 2020-06-25 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Motala kommun, Enhet Platengymnasiet5677706