Lärare lilla Hammarnskolan
2026-03-16
Vill du göra verklig skillnad för elever i behov av särskilt stöd? Vi söker dig som är legitimerad låg- eller mellanstadielärare med behörighet i engelska, svenska och matte som vill arbeta i en liten skolmiljö där varje dag präglas av engagemang, samarbete och nära relationer till eleverna. På Lilla Hammarnskolan blir du en del av ett dedikerat team som genom kreativa lösningar arbetar för att skapa en strukturerad men flexibel lärmiljö, med fokus på struktur, tydlighet och anpassning, där elever med begränsad eller helt saknad studievana ges möjlighet att stegvis utvecklas i sitt lärande.
Att arbeta i Hjo kommun är att spela en viktig roll i vår gemensamma framtid.
Arbetsuppgifter
Som lärare på Lilla Hammarnskolan ansvarar du för undervisning och stöd för elever i behov av anpassningar. Du kommer arbeta både enskilt med elever och i små undervisningsgrupper, i en miljö där flexibilitet, kreativitet och närvaro är nyckeln för att skapa en fungerande lärmiljö.
Tjänsten är del av ett litet men engagerat team där ni tillsammans arbetar för att skapa trygghet, struktur och glädje i för en mindre grupp elevers skolvardag. Arbetet kan vara fysiskt utmanande, och kräver ibland en extra insats i att stötta elever både i klassrummet och i deras sociala vardag. I teamet ingår resurspedagog och elevassistenter. I övrigt samarbetar ni nära vår specialpedagog, skolsköterska och kurator i skolans elevhälsoteam, samt har tät kontakt med vårdnadshavare - där goda relationer och samarbete är en viktig del i att lyckas med uppdraget.
Kvalifikationer
För att kunna bedriva verksamheten med god kvalitet söker vi dig som är legitimerad lärare för låg- eller mellanstadiet med behörighet i svenska, engelska och matematik. Vi ser gärna att du utöver detta har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd, liksom kunskap om anpassad undervisning. Du är trygg i din yrkesroll, har ett stort tålamod och trivs i ett uppdrag som kräver både kreativitet, struktur och engagemang.
Du har lätt för att bygga relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du arbetar lösningsfokuserat, har god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för varje elevs utveckling - både kunskapsmässigt och socialt. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
Vi ser fram emot din ansökan!
Rekryteringsprocess?
Till den här tjänsten kommer du per automatik få ett avslag om du saknar kravställd behörighet.
Vi kan komma att göra urval löpande och genomföra intervjuer innan ansökningstid löpt ut då vi står med vakans inom kort.
Vi förbehåller oss rätten att rekrytera från det här underlaget om ytterligare vakans för likvärdig tjänst uppstår inom 6 månader från sista ansökningsdatum.
Vi tar gärna emot samtal från dig som kandidat men undanber kontakt avseende erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med den här annonsen.
För att anställas som behörig lärare behöver du ha din legitimation samt betyg och ett utdrag ur polisens belastningsregister tillgängligt vid intervju. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Om arbetsplatsen
Våra barn är vår framtid - och tillsammans skapar vi framtidens Hjo genom att ge dem de bästa förutsättningarna för sin skolgång.
Skolan är en mindre enhet inom Hjo kommun, utformad som en resursklass för ett begränsat antal elever i behov av särskilt stöd. Skolan ligger nära Hammarnskolan, i de centrala delarna av Hjo, med närhet till bostadsområdet Hammarsjorden och den vackra Hjoåns dalgång.
Hammarnskolan som lilla Hammarnskolan tillhör är en F-6-skola med cirka 150 elever och två fritidshemsavdelningar. Här får du en arbetsplats med närhet till natur, stad och kollegor med stort engagemang. Vill du läsa mer om oss som arbetsgivare och de förmåner som finns i Hjo kommun kan du göra det på Hjo.se. (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/) Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303698".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjo kommun
(org.nr 212000-1728)
Hjo kommun, Barn- och utbildning Kontakt
Rektor
Mikael Holst 0503-35 314
9801023